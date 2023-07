Una società accusata di deforestazione in Camerun ha beneficiato di ingenti sussidi pubblici

Il 16 gennaio 2023, il giornalista camerunense Martinez Zogo annuncia in diretta radiofonica di avere un intero dossier che proverebbe la corruzione del magnate delle televisioni Jean-Pierre Amougou Belinga. Entra nei dettagli, denunciando un flusso di denaro dalle casse dello Stato alle tasche di Belinga per oltre 70 milioni di euro negli ultimi dieci anni. «Ho le prove!», grida in trasmissione. «Le ho già inviate al presidente!». Zogo era noto per essere un fedele sostenitore dell’attuale presidente della Repubblica del Camerun, l’autocrate Paul Biya, che riteneva al di sopra degli scandali per corruzione da lui denunciati.

Il 17 gennaio Zogo scompare. Cinque giorni dopo, il suo corpo, gravemente mutilato e con segni di tortura, viene ritrovato sul ciglio di una strada di un sobborgo di Yaoundé, capitale del Camerun.

Paul Biya, oggi novantenne, governa il paese da più di quarant’anni. Nonostante l’età, l’autocrate mantiene uno stretto controllo su ogni aspetto della vita pubblica. Il presidente non ha manifestato alcuna volontà di lasciare la presidenza nel 2025, quando scadrà il suo mandato e avrà 92 anni, ma la lotta per il post-Biya è già iniziata. Dietro la facciata del potere accentrato, si agitano infatti diverse fazioni politiche, in competizione per la successione. Uno dei possibili candidati è proprio Amougou Belinga: proprietario del canale Vision TV e del giornale l’Anecdote, è un uomo noto tanto per le sue potenti conoscenze politiche, quanto per le sue ambizioni di diventare il prossimo presidente dello stato dell’Africa centrale.