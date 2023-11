Acque sporche: allevamenti intensivi e inquinamento al tempo della crisi climatica

Soprattutto in regione Lombardia, dove anche la densità di unità di bovino adulto (UBA) per ettaro (fra i 2,8 e i 3) è al di sopra dei massimi consentiti dalla direttiva (1,5 massimo 2), le quantità di nitrati sono altissime. «Nelle zone ad alta intensità di allevamento, su base comunale si misurano anche 5-6-7 UBA per ettaro, completamente fuori scala rispetto alla capacità delle colture di assorbire l’azoto».

Inoltre, secondo le denunce raccolte da Di Simine, non solo i limiti sono spesso superati, ma ci sono frequenti casi di pratiche completamente illecite: «Gli agricoltori, approfittando di un momento di distrazione di chi fa i controlli, aprono il fondo della cisterna e tutti i liquami vanno a finire nella roggia che passa nelle vicinanze. Io ho una cronologia di eventi di questo genere che è infinita. Purtroppo, accadono in modo sistematico, specialmente nella pianura bresciana, mantovana e cremonese», continua.

La Lombardia alla prova della Direttiva Nitrati

Quello dei nitrati, dell’insostenibilità di alcune forme di agricoltura, è una questione di cui si parla da anni. Le istituzioni sono a conoscenza del danno che arrecano alle acque di queste regioni ma non sembrano esserci segnali di voler invertire la rotta né, tantomeno, controllare chi si sente assolto da un clima di impunità. E oggi, mentre la situazione si sta aggravando ulteriormente a causa del cambiamento climatico in atto, le regioni più colpite come la Lombardia chiedono ulteriori deroghe per innalzare le soglie di legge anche nelle zone vulnerabili.

Damiano Di Simine è tra le persone che nel 2019 si sono rivolte direttamente alla Commissione europea dopo che la regione Lombardia ha preso la decisione di andare in deroga alla Direttiva Nitrati e il suo decreto di recepimento italiano. Questa prevede, fra l’altro, che non si possano spandere liquami per 90 giorni nel periodo invernale, e per 60 giorni continuativi dal 1 dicembre al 31 gennaio: «L‘utilizzo invernale dei liquami non ha nessuna giustificazione, perché significa usare un fertilizzante in assenza di coltura», spiega Di Simine. «Nel 2019 piovve molto da ottobre fino a dicembre, e se piove evidentemente non si può spandere il letame sul terreno perché colerebbe tutto molto più velocemente nella falda. In quell’occasione, il ministero dell’Agricoltura italiano inviava una nota alle Regioni dicendo di aver trovato degli espedienti per consentire delle finestre di sversamento anche in inverno. Appena vista questa comunicazione, abbiamo scritto all’Unione europea», continua il coordinatore scientifico di Legambiente.

La regione Lombardia, essendo quella più in difficoltà, decide non solo di utilizzare le facoltà di deroga concesse dal ministero dell’Agricoltura, ma addirittura di inserirle nella propria norma di recepimento: anziché i 60 giorni previsti dal decreto nazionale, nella regione lombarda ancora oggi il periodo continuativo di divieto è limitato a 30 giorni.

A febbraio 2023, la Commissione europea ha inviato un parere motivato all’Italia (secondo passo nelle procedure di infrazione-INFR. 2018-2249), per non aver rispettato la Direttiva Ue (Direttiva 91/676/CEE) e non aver protetto meglio le sue acque dall’inquinamento causato dai nitrati provenienti da fonti agro-zootecniche. Se il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste non adotta le misure necessarie, la Commissione potrebbe decidere di deferire il nostro Paese alla Corte di Giustizia dell’Unione europea con il rischio di pesanti sanzioni che graverebbero su tutta la cittadinanza.