Appalti e corruzione: 30 anni seduti al “tavolino”?

Tra le storie che escono fuori dal cilindro di Zuccarello c’è proprio quella dell’incontro nell’attico. Il funzionario racconta di essere andato lì invitato dal padrone di casa, Gaetano Galvagno. Pupillo e concittadino in quel di Paternò (Catania) del presidente del Senato Ignazio La Russa, Galvagno la carriera annunciata la sta facendo. Oggi è presidente dell’Ars, mentre all’epoca era uno dei settanta deputati con ruoli in diverse commissioni parlamentari, tra cui quella Antimafia che si occupa anche di corruzione nel pubblico. Tra le audizioni effettuate dalla commissione ce n’è una, svoltasi pochi mesi prima dei contatti tra Zuccarello e Galvagno, in cui alcuni imprenditori avanzarono sospetti sulle gare d’appalto gestite dagli uffici della Regione Siciliana.

Nell’abitazione del politico, Zuccarello dice di avere trovato anche Carmelo Gangi Climenti, imprenditore edile. Sarebbe stato lui a pagare la mazzetta, un “regalo” per un lavoro ottenuto grazie anche all’interessamento di Galvagno. I contatti con il politico sarebbero stati molteplici e il funzionario li descrive nel corso di un interrogatorio svoltosi ad aprile dello scorso anno.

«Voglio riferire anche un altro episodio che riguarda lavori di somma urgenza seguiti nel 2020 – si legge nel verbale – . Nel periodo di fine anno, ho ricevuto una telefonata dell’onorevole Gaetano Galvagno, che mi avvisa che voleva incontrarmi». Zuccarello dice agli inquirenti di essere rimasto sorpreso di quell’invito, avvenuto in un momento in cui il Genio aveva già affidato un appalto all’impresa di Gangi Climenti, l’amico di Galvagno. «Gli fisso l’appuntamento al bar – rivela il funzionario nell’interrogatorio -. Sono andato all’incontro convinto di ricevere apprezzamenti sia sull’attività svolta dal Genio sia per l’affidamento fatto nei confronti del Consorzio Innova, segnalatomi da lui per fare lavorare poi la consorziata Cie di Gangi Climenti. In realtà – continua l’ingegnere – mi redarguì per il fatto che avevo affidato un altro lavoro alla Nurovi diversamente dalle sue aspettative, in quanto lui si era impegnato per portare il finanziamento per coprire entrambi i lavori programmati con due verbali di somma urgenza».

Nella ricostruzione di Zuccarello, Galvagno avrebbe ambito a far sì che la ditta dell’amico imprenditore potesse agguantare non uno ma due lavori. Dal canto suo, il capo del Genio civile aveva deciso di affidare solo un lavoro a Gangi Climenti, mentre l’altro era andato alla Nurovi, ditta gelese i cui vertici sono stati anche’essi coinvolti nel blitz in cui è stato arrestato Zuccarello. Questa ripartizione sarebbe stata frutto di altre richieste, pervenute – a detta di Zuccarello – da Pippo Li Volti, uomo di fiducia dell’allora assessore regionale ai Lavori pubblici Marco Falcone. Li Volti e Falcone non sono mai stati indagati nell’inchiesta sul Genio civile, ma nei giorni scorsi è emerso il loro coinvolgimento in un’indagine su corruzione in una vicenda legata alla società Interporti Siciliani.

«Dopo qualche giorno sono stato richiamato da Galvagno per avere un incontro al bar. Sono andato e ho trovato insieme a lui Gangi Climenti – si legge nel verbale – Dopo aver ripreso il discorso sugli affidamenti, Gangi Climenti mi disse che era un peccato non aver affidato entrambi i lavori a lui perché erano pronti 20mila euro da spendere. All’inizio la discussione è stata animata, poi ci siamo lasciati al bar in serenità perché avevano capito che era stato Li Volti a non indicarmi Gangi Climenti».

La possibilità di beneficiare di una tangente da 20mila euro nel caso di un doppio affidamento all’impresa di Gangi Climenti avrebbe lasciato posto, secondo Zuccarello, a una concreta dazione di denaro, seppure di importo inferiore. Si tratta dell’incontro a casa di Galvagno, avvenuto nei primi mesi del 2021.

«Sono stato invitato ad andare a casa sua e anche in quell’occasione era presente Gangi Climenti, che durante una discussione fatta in assenza di Galvagno mi ha consegnato una busta con circa 6.500 euro».

Interrogato dai magistrati, Gangi Climenti, ha smentito ogni addebito. L’imprenditore ha negato di avere mai dato soldi a Zuccarello e di avere mai cercato sponsorizzazioni dall’amico politico. «La segnalazione me la sono fatta da solo», si legge nel verbale di interrogatorio di Gangi Climenti.

A rimandare al mittente ogni accusa è stato anche lo stesso Galvagno. Il politico ha spiegato la presenza in casa propria di Zuccarello con la volontà di chiedergli consigli tecnici sul progetto di realizzazione della piscina e sugli iter da seguire per ottenere le autorizzazioni. «Forse penserete che sia inopportuno avere interessato Zuccarello per una pratica che poi doveva assentire il Genio civile, magari è così e ho sbagliato, ma nulla a che vedere con il grave contenuto delle dichiarazioni di Zuccarello», ha detto Galvagno agli inquirenti durante il proprio interrogatorio. Al contempo ha ammesso di avere sollecitato a Zuccarello il nome di Gangi Climenti. Ma in buona fede. «Ho avuto modo di parlare del fatto che il mio amico non lavorava mai con il Genio e visto che dovevano utilizzare il principio di rotazione mi sembrava strano», si legge nel verbale. A precisa domanda del magistrato, Galvagno ha detto che le rimostranze sulle modalità di gestione degli appalti e sul mancato principio di rotazione delle imprese da parte di Zuccarello non sono mai confluite in segnalazioni ufficiali all’interno dell’Ars.