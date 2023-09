Caffaro, l’ultima barriera

A

pochi metri dal centro di Brescia c’è una fabbrica chimica che non produce più niente, ma che per decenni ha inquinato senza essere fermata. Eppure gli indizi c’erano: raccolti bruciati, nubi verdognole, note ufficiali. Vent’anni fa il caso è diventato di dominio pubblico, ma non è bastato a porre fine al disastro definito ancora oggi «un carcinoma nel cuore della città».

Da anni Nuri Fatolahzadeh e Laura Fasani seguono il caso Caffaro e per mesi hanno ricostruito la storia dall’inizio e indagato i molti punti rimasti in ombra. Questa serie scava tra documenti ed episodi passati inosservati con le testimonianze di chi c’era e di chi ancora subisce le conseguenze dei veleni sprigionati dall’azienda. Sono i cittadini che aspettano verità dal nuovo processo, anche se alcuni pezzi del puzzle sono stati recuperati troppo tardi per chiedere il conto a tutti i responsabili.