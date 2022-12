Bologna non è una città per studenti

«Vivo a Bologna da due anni e mezzo, ma ho dovuto lasciare la casa dove abitavo perché era in condizioni pessime. Mi sono messo alla ricerca di una doppia con un amico: abbiamo iniziato a a luglio e ancora non abbiamo trovato niente». Luigi, 20 anni, di Caserta, è al terzo anno di giurisprudenza. Per arrotondare lavora in un bar. Ogni giorno spende qualche ora per la ricerca di una alloggio. Un ricerca estenuante: l’amico, alla fine, ha desistito ed è tornato a Palermo, la sua città natale, «piuttosto che dannarsi l’anima qui, senza un posto dove stare». Dal 19 settembre Luigi ha trovato sistemazioni temporanee a casa di amici o della sua ragazza: «Le mie cose sono da lei, io giro solo con una piccola valigia – racconta -. Sto continuando a cercare una casa, ma adesso è ancora più difficile: la maggior parte delle stanze sono già occupate, e comunque ci sono ancora molte persone senza un alloggio. Affidarsi agli annunci sui social network o alle agenzie immobiliari è quasi impossibile, bisogna andare per conoscenze: sto aspettando un colpo di fortuna».

Convivere ogni giorno con questo pensiero è pesante: «Non riesco ad essere sereno e concentrato: io so dove starò questa settimana, ma non so cosa accadrà la prossima», confessa Luigi. Bologna non è la sola città italiana in questa situazione, ma è una di quelle dove l’assenza di alloggi per studenti è più evidente.