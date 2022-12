L’industria degli studentati

A Bologna, dove nel 1088 è stata fondata la più antica università europea, gli studenti si sono trovati a dormire qualche notte in stazione perché non riescono a trovare una stanza. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha stanziato in tutta Italia quasi un miliardi di euro per colmare la cronica domanda di case per studenti, ma finora chi ha investito a fissato prezzi d’affitto altissimi. A Dublino le matricole hanno piantato le loro tende nel campus all’inizio del semestre, per dare un segnale sull’allarmante mancanza di alloggi. A Berlino, il microliving sta trasformando gli studentati in una nuova forma di hotel. In Spagna, oggi solo il 6% degli studenti vive in alloggi per studenti: lo stato non ha mai costruito strutture su larga scala, come invece hanno fatto altri Paesi come la Finlandia.

L’Unione europea non dispone di alloggi a prezzi accessibili per i suoi 18 milioni di studenti, mentre i dati mostrano che il numero di universitari è in continuo aumento: dal 2013 al 2020 sono cresciuti dell’8,8%. Per frequentare l’università, i giovani si spostano sempre di più, lasciando la casa della famiglia d’origine. L’afflusso di nuovi studenti universitari e la cronica mancanza di case crea un circolo vizioso che contribuisce ulteriormente all’aumento dei prezzi. Trovare una stanza così diventa sempre più difficile.

Il risultato di queste condizioni è che la casa sta diventando un ostacolo allo stesso diritto allo studio. E che per ottenere una laurea bisogna sempre più avere una certa disponibilità economica. Costruire nuovi alloggi pubblici potrebbe essere una soluzione, eppure nella maggior parte delle città questo non è stato fatto. Le residenze per studenti stanno diventando tra gli investimenti immobiliari più desiderati dagli investitori privati.