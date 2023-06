Fine di un’epoca politica e criminale: Milo Đukanović ha perso le elezioni

Il Paese l’11 giugno va alle elezioni parlamentari dalle quali il vincitore Milatović, racconta in un’intervista al Brussels Playbook di Politico del primo giugno, spera possa uscire una maggioranza che renda concreto il suo progetto di fare del Montenegro il ventottesimo membro dell’Unione europea nel 2028. Per quanto ambizioso, il progetto è più fattibile oggi che ai tempi del doppiogiochista Đukanović.

Un po’ Europa, un po’ Russia

Đukanović per decenni ha giocato su due tavoli: è stato da un lato “europeista”, fino a sostenere prima l’indipendenza dalla federazione serbo-montenegrina con un referendum del 2006, poi l’adesione alla NATO dello scorso anno; dall’altro “attendista”, capace di tenere sempre buoni rapporti con Serbia e Russia. Il suo avversario Milatović, invece, è un europeista senza tentennamenti: la sua lista Evropa Sad (Europa Adesso) colloca Podgorica su chiare posizioni Ue e anti-russe. Trasformista e opportunista della politica, Đukanović è stato al contrario cinghia di trasmissione degli affari sull’Adriatico tra l’Europa e la Russia. La sua parabola personale comincia alla fine degli anni Ottanta e si conclude nell’ultimo ventennio del Duemila, passando per la guerra jugoslava e per i traffici degli anni Novanta.

A neanche 30 anni, Đukanović emerge nella Lega dei Comunisti di Jugoslavia come una delle nuove leve dei nazionalismi che dalla morte del maresciallo Tito – nel 1980 – avevano iniziato a lacerare l’unione jugoslava. Fedelissimo di Slobodan Milošević, grazie al suo appoggio, prende la leadership del Montenegro, spostando la rappresentanza della repubblica nella federazione su posizioni filo-serbe. Nel 1992, mentre il Paese è in fiamme, trasforma il Partito Comunista di Montenegro in Partito Socialista, come Milošević a Belgrado, e durante quella primavera partecipa personalmente all’assedio di Dubrovnik, in Croazia, con le insegne dell’Armata Popolare di Jugoslavia, l’ex forza armata jugoslava che ormai nei fatti è diventata l’armata serba.

Nel 2000, Đukanović si scusa con il popolo croato, ma mai è stata fatta chiarezza su quei fatti, per i quali nessuno ha pagato in Montenegro. I magistrati del tribunale di Podgorica hanno incriminato solo nove ex poliziotti montenegrini per le deportazioni, il 25 e 27 maggio 1992, di 66 uomini (bosniaci) arrestati illegalmente e portati prima al quartier generale della polizia di Herceg Novi, vicino al confine con la Bosnia-Erzegovina e la Croazia, poi espulsi in autobus verso il territorio controllato dai serbi bosniaci. In seguito, la maggior parte dei deportati è stata uccisa e i loro resti devono ancora essere ritrovati. I nove poliziotti sono stati tuttavia assolti nel novembre 2012 perché secondo i giudici montenegrini non avevano avuto nessun ruolo nella guerra in Bosnia e, sebbene illegali, gli arresti non avevano costituito un crimine di guerra.

Dopo gli accordi di pace di Dayton del 1995, Đukanović resta legato alla Serbia in una federazione con il Montenegro, ma l’idillio termina in breve e nel 1997 inizia un percorso di avvicinamento all’Unione europea (e quindi di allontanamento da Mosca, che appoggiava Belgrado e la “serbità” della federazione). È il primo cambio della sua carriera da camaleonte che lo porta a indire il referendum che proclama l’indipendenza del Montenegro nel 2006. Đukanović diventa padrone del Paese, che lo ritiene una sorta di padre fondatore. Si emancipa così dalla dipendenza dalla famiglia di Slobodan Milošević (consegnato, quest’ultimo, al Tribunale penale internazionale, con moglie e figlio in fuga a Mosca) e inizia a gestire da solo la doppia partita di “europeista” e amico della Russia, a seconda delle convenienze. E quella delle privatizzazioni, che proprio dalla fine degli anni Novanta investono – sotto la regia di Đukanović – il Montenegro.

Esempio esemplificativo è la gestione di due privatizzazioni chiave nella storia del Paese: quella del cantiere navale della città portuale di Tivat e della fonderia di alluminio della capitale Podgorica. Il primo è stato venduto con il benestare dell’Ue al canadese Peter Munk, miliardario morto nel 2018 a 90 anni dopo aver realizzato la più grande industria dell’oro del mondo; la seconda, all’oligarca russo Oleg Deripaska, sotto sanzione dal 2022, di cui abbiamo scritto anche per i suoi investimenti in Italia, sostenuto dal miliardario francese Bernard Arnault (l’amministratore delegato della multinazionale della moda LVMH, la società francese che possiede alcuni dei più prestigiosi marchi del mondo) e dal banchiere britannico Jacob Rothschild.

Nasce poi il progetto della Monaco sull’Adriatico, terra di mezzo tra i dollari e i rubli, che portano il Montenegro ai livelli della Serbia in quella che l’economista serbo Vladimir Gligorov ha definito in un saggio «economia di transizione criminale». A queste si aggiunge la privatizzazione di gran parte del demanio militare, ceduto sia al presidente azero Ilham Aliyev, sia al miliardario egiziano Samih Sawiris (cittadino del Montenegro da quando ha acquisito il passaporto grazie al programma di golden visa nel 2011), che hanno lottizzato gran parte della costa. Secondo i critici di Đukanović, il simbolo della svendita del Montenegro è l’Hotel Splendid, dove la famiglia dell’imprenditore legato alla criminalità organizzata locale Branislav “Brano” Mićunović ha celebrato gli sfarzosi matrimoni dei figli alla presenza dell’élite del Paese.

Dopo le azioni militari della Russia in Donbass e in Crimea, nel 2014, Đukanović preferisce rendere sempre più evidente la sua lontananza dal regime di Putin. L’apice di questo “riallineamento unilaterale” con l’Ue – almeno per le istituzioni montenegrine – è la reazione al tentato golpe filo-russo del 16 ottobre 2016, giorno di elezioni politiche, il cui obiettivo sarebbe stato uccidere Đukanović ed evitare che il Montenegro entrasse nella Nato. A maggio 2019, in una Podgorica blindata, l’Alta corte montenegrina pronuncia la sentenza di primo grado nel cosiddetto processo Drzavni udar, colpo di Stato: tutti condannati – per un totale di 68 anni di carcere – i tredici imputati. Tra loro cittadini montenegrini, ma anche ultranazionalisti serbi e russi accusati di essersi mobilitati per conquistare il potere con la forza, con la regia dei servizi segreti di Mosca. Le quinte colonne degli interessi russi interne alle istituzioni montenegrine sarebbero, per la magistratura, due leader politici serbo-montenegrini, nazionalisti e filo russi: Andrija Mandic e Milan Knezevic, condannati entrambi a cinque anni.

Non mancano, però, i dubbi sulla ricostruzione giudiziaria: anche alcuni testimoni-chiave fanno repentine marce indietro, negando l’ipotesi golpe. «Un processo politico, senza prove, alla Russia, alla nazione serba e ai leader dell’opposizione», commenta uno dei difensori degli imputati, Miroje Jovanovic, che annuncia appello. Una posizione speculare a quella più volte espressa da critici e membri dell’opposizione, che parlano di processo-farsa. All’epoca, però, ha garantito a Đukanović la patente di paladino dell’Ue.

Antimafia ad personam

Ma le preoccupazioni di Đukanović vanno ben oltre la geopolitica. Non è un mistero che è diventato sempre più nutrito il fronte di chi lo vuole vedere alla sbarra, proprio mentre – in attesa delle elezioni legislative dell’11 giugno – il suo partito cerca di trovare un accordo con l’attuale maggioranza per far approvare una nuova norma antimafia, chiamata proprio così, in italiano, al Parlamento uscente. E sarebbe una norma importante per Đukanović e altri esponenti di questo trentennio di potere.

Lo spiega bene Vanja Ćalović Marković, direttrice della ong MANS, che si batte contro la corruzione, in un’intervista al magazine Monitor: «Questa manovra non è motivata dalla volontà di fare i conti con la mafia, bensì solo ed esclusivamente dal desiderio di portare avanti la campagna di promozione politica del premier uscente (Dritan Abazović, del partito Azione Riformista Unita, l’ultimo primo ministro sotto la presidenza Đukanović, ndr.)». La legge prevede l’obbligo di dimostrare l’origine del patrimonio ma solo se sussiste il fondato sospetto che il proprietario abbia commesso un crimine: troppo poco e troppo tardi. «Il problema – prosegue Ćalović Marković – è che la stragrande maggioranza degli alti funzionari dello Stato e delle persone a loro vicine ha acquisito il patrimonio iniziale durante gli anni Novanta. Lo stesso vale per gli esponenti del sottobosco criminale».

Ci sono diverse prove prodotte in procedimenti penali avviati contro l’élite montenegrina in altri Paesi a confermarlo, «compresi i numeri dei conti correnti presso alcune banche estere su cui venivano trasferiti svariati milioni di euro derivanti dal contrabbando». «La procura montenegrina – prosegue la direttrice di MANS – che per decenni è rimasta assoggettata al controllo politico, non ha mai indagato su questi casi, quindi i reati sono caduti in prescrizione e, secondo quanto previsto dal nuovo disegno di legge, anche il patrimonio acquisito nell’ambito di queste operazioni illecite non potrà essere sottoposto a verifiche. Infine, la nuova legge derubrica quei casi in cui il patrimonio sospetto che in passato si è riusciti a rintracciare non può essere spiegato con i redditi dichiarati».