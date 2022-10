Bonanno e Genovese, gli affari di cosa nostra americana

Sul fronte dei Genovese, invece, già noto alle forze dell’ordine è Joseph “Joe Box” Rutigliano, 63 anni, originario di Commack, vicino Long Island. Dopo l’emissione del mandato d’arresto il 16 agosto 2022, tuttavia, “Joe Box” Rutigliano risulta latitante. Era già stato arrestato nel 2005 insieme ad altri presunti membri della famiglia per aver gestito bische clandestine che riuscivano a incassare fino a 16.000 dollari a settimana. Lo schema era lo stesso utilizzato dalle due famiglie nella “collaborazione” al Gran Caffe: nel retrobottega di ristoranti, bar e club venivano installate le macchinette per il gioco d’azzardo illegale.

In un’intercettazione del 2003, Rutigliano parla al telefono, probabilmente con un cliente. «Sì, ciao John, Joe Box. Sono arrivate due macchine. Vogliamo provare a configurarle e consegnarle entro lunedì, ok?». Nel 2006 il giudice aveva rigettato il ricorso degli imputati, che avevano chiesto l’archiviazione. Non è chiaro se Rutigliano sia stato condannato. Anche il capitano Carmelo “Carmine” Polito è una vecchia conoscenza. Il 30 novembre 1994, mentre gioca a carte in un club, lo strozzino della famiglia Genovese Sabato Lombardi viene ucciso a colpi d’arma da fuoco da due uomini. Secondo le indagini, uno dei killer è proprio Carmine Polito, all’epoca proprietario di una pizzeria. Polito, descritto come uno scommettitore incallito, avrebbe dovuto a Lombardi 60.000 dollari. Pur di non pagare, secondo i procuratori, avrebbe pianificato di uccidere il suo strozzino. La corte federale di Brooklyn condanna Polito nel 2003, ma la sentenza viene annullata perché non si tratterebbe di crimine organizzato. Indagato di nuovo nel 2005, è stato assolto nel 2007.

Bische di ieri, bische di oggi

Nonostante le modalità da “vecchia scuola”, non bisogna pensare a La Cosa Nostra come un’organizzazione ancorata al passato. Lo dimostra il caso di Carmelo Polito, accusato di essere membro dei Genovese col grado di capitano, e arrestato ad agosto 2022 per aver gestito anche un sistema illecito di scommesse sportive online, attraverso il sito PGWLines.

Nel 2019, a uno scommettitore, che aveva perso centinaia di dollari su PGWLines, “Carmine” Polito fa recapitare un messaggio inequivocabile: «Digli che lo vado a mettere sotto quel cazzo di ponte».

«Una delle attività che vengono maggiormente utilizzate per far fronte alla mancanza di opportunità legata alla fine del proibizionismo è proprio il gioco d’azzardo, che diventa una fonte di ricchezza importantissima, anche perché i guadagni sono di gran lunga superiori ai rischi», spiega Nicaso. «Oggi noi assistiamo al passaggio dall’età dalle vecchie bische alle private rooms offerte tramite internet, dove è possibile giocare a poker, dove ci sono i casinò virtuali, dove i siti web sono registrati in paesi offshore, che difficilmente accettano di collaborare in caso di rogatorie internazionali».

Da quando, nel 1933, la vendita di alcolici è diventata legale, è stato calcolato che il gioco d’azzardo è stato il business illegale che ha generato i maggiori profitti per i gruppi criminali italo-americani. Già nel 1967, la task force presidenziale sul crimine organizzato stimava il gambling come la principale fonte di denaro per La Cosa Nostra.

Ormai da decenni LCN controlla le bische online. È il caso dell’operazione condotta dalla procura della Contea di Bergen, New Jersey, nel 2004. Quarantatré fra arresti e mandati di cattura, sequestro di 25 armi da fuoco, un milione di dollari in contanti e cocaina pronta alla distribuzione. Tutto parte dal Caffè Roma, a East Rutherford, New Jersey, usato come bisca clandestina e base dalla famiglia Genovese. Le scommesse illegali erano gestite in collaborazione con membri dei Bonanno e dei Lucchese, un’altra delle storiche famiglie di New York. L’inchiesta aveva rivelato l’esistenza di una sala scommesse virtuale in Costa Rica, dove le puntate venivano accettate. Agli scommettitori venivano addebitate commissioni fra i 20 e i 30 dollari a settimana, generando ricavi per le famiglie di centinaia di migliaia di dollari a settimana.

Caratteristiche simili si ritrovano in un’altra operazione condotta tra il 2008 e il 2012, in cui membri della “decina” dei Genovese in New Jersey utilizzavano un sito web, sempre con base in Costa Rica, per la gestione del gambling illegale.

Problemi di famiglia

I recenti arresti di agosto 2022 sono solo gli ultimi di una lunghissima serie di operazioni che hanno decimato tutte le famiglie di cosa nostra negli Stati Uniti. Solo tra aprile e maggio 2022, sono stati arrestati quattro membri e due associati dei Genovese, e, in un’altra indagine, un vecchio caporegime della famiglia, l’ottantaquattrenne Anthony “Rom” Romanello, accusato di aver picchiato un ristoratore di New York City che aveva debiti di gioco.

Come spiega Antonio Nicaso, «sia i Genovese che i Bonanno sono stati quelli che negli ultimi tempi hanno subito delle perdite notevoli. I Bonanno, ad esempio, negli ultimi tempi hanno avuto almeno sei-sette collaboratori di giustizia. La credibilità non è più quella dei tempi di John Bonanno», boss della famiglia fra il 1931 e il 1968. «Se paragoniamo la mafia americana quando gestiva i grandi flussi di eroina e in collaborazione con le famiglie di Palermo e di Trapani, quella era un’organizzazione forte, che si era infiltrata nel mondo cosiddetto “di sopra”. La strategia, da parte delle autorità, di colpire i vertici delle cinque famiglie contemporaneamente è stata vincente», conclude Nicaso.

Il declino di LCN non ha soltanto a che fare con l’efficace repressione giudiziaria. Secondo Jay Albanese, c’è stato un cambiamento generazionale. Praticamente tutte le figure apicali dell’organizzazione tra gli anni Ottanta e Novanta stanno scontando una condanna a vita o sono decedute.

«Il risultato – dice Albanese, è che ci sono persone più giovani a cui spesso mancano le tradizioni familiari italiane, la segretezza. Non sentono quella lealtà verso il gruppo che i più anziani sentivano». Oltre al fattore culturale, la comunità italo-americana si è ridotta in numero, rendendo difficile il reclutamento. Accade persino che membri di spicco dell’organizzazione mettano in discussione anche i loro parenti più prossimi . Emblematica è la frase pronunciata da John Angelo Gotti, omonimo figlio del boss dei Gambino morto nel 2002, intercettato in carcere: «Voglio dire, so che mio padre mi voleva bene, ma devo chiedermi quanto. Lui mi ha messo con tutti questi lupi». A processo nel 2006, il figlio del padrino aveva dichiarato di non appartenere più alla famiglia.

Non sono solo le dichiarazioni, ma anche i numeri a testimoniare la perdita di potere della mafia siculo-americana. Secondo il rapporto dell’Fbi sul crimine organizzato, nel 2011 solo nel 4,27% dei casi erano presenti rapporti fra gang di strada e La Cosa Nostra. Oggi sono le organizzazioni messicane a comandare, seguite dalle mafie asiatiche, dai colombiani e dai russi, cresciuti negli anni Novanta a scapito di cosa nostra.

Anche il numero di membri è diminuito drasticamente: se nei primi anni Settanta si parlava di circa 3.000 “uomini d’onore”, gli ultimi dati – secondo l’Agi – parlano di poco più di 800 membri. In soli tre anni, fra il 1983 e il 1986, più di 2.500 membri e associati a LCN sono stati incriminati e dagli anni Ottanta 17 boss di tutte le famiglie sono stati condannati, fra cui Tony Salerno dei Genovese, Tony Corallo dei Lucchese, Carmine Persico dei Colombo, Phillip Rastelli dei Bonanno e John Gotti dei Gambino.