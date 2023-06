Profeti di libertà e rovina

Oggi il web sembra avere un serio problema con la circolazione di contenuti di estrema destra: ora che riferimenti al suprematismo bianco e all’iper-nazionalismo si sono moltiplicati anche in spazi del mondo digitale dove si parla di inquinamento ambientale e permacultura o si discute di contatti con mondi alieni e usanze di civiltà antichissime, le probabilità di imbattersi in uno dei tanti punti di accesso ai canali di radicalizzazione si sono moltiplicate.

Ad alimentare il fenomeno è anche il mondo della “cospiritualità”, uno spazio virtuale e dottrinale dove i confini tra spiritualità contemporanea e teorie del complotto si intrecciano. Sfruttando una complessa trama di canali di comunicazione e richiamando a una specifica cosmologia di riferimento, spesso fatta di concetti imprecisi e letture del mondo totalizzanti, le reti cospirituali si trasformano in perfette casse di risonanza per l’estremismo ideologico nel mondo.

Nel primo articolo di questa serie in due parti, abbiamo descritto le tecniche di espansione del movimento QAnon, una complessa teoria del complotto di estrema destra nata negli Stati Uniti che però si sta diffondendo in Europa anche grazie ai canali cospirituali di vari Paesi europei, come l’Italia e la Repubblica Ceca. Ma la nostra inchiesta ha svelato anche una ridondanza di altri temi, sotterfugi e reti dove estrema destra e cospiritualità si confondono: sottoculture digitali che, pur restando nell’ombra rispetto a QAnon, sono ormai attecchiti in angoli non più così remoti dello spazio digitale.

Un caso particolare è quello delle regioni slave d’Europa, dove il mondo della cospiritiualità si unisce al “panslavismo”, un’ideologia identitaria fondata sulla credenza di una netta superiorità etnico-culturale dei Paesi slavi e che ne auspica l’unificazione. Nel mondo cospirituale, il panslavismo assume contorni quasi tribali e apre spesso anche alla propaganda pro-russa. Studiando diversi canali e forme di diffusione del fenomeno, la nostra indagine ha scoperto una serie di meccanismi transnazionali utilizzati per il riciclo di schemi di disinformazione, messaggi subliminali pronunciati da sedicenti guru spirituali e cospirazioni pagane ormai possedute dal revanscismo slavo.

Pan-slavismo New age

Come in Italia, nei Paesi slavi della Repubblica Ceca e Slovacchia, il canale prediletto usato per l’espansione di teorie del complotto è l’app di messaggistica Telegram, qui in mano principalmente a estremisti, seguaci di QAnon e devoti dei flussi di disinformazione. All’interno di questi circuiti Telegram, si strumentalizzano idee e retoriche appartenenti al movimento panslavo, come le ideologie di superiorità delle nazioni slave rispetto all’egemonia dei Paesi anglosassoni. In generale, in molti Paesi slavi, la formula dicotomica che sta alla base di ogni teoria del complotto – dove il “noi” è sempre in contrapposizione con un “loro” -, tende a individuare il proprio nemico all’interno di un “Occidente” legato a doppio filo all’egemonia statunitense.

La componente cospirazionista in Europa centro-orientale si lega poi in certi contesti a una compagine della spiritualità contemporanea in continua ricerca del benessere fisico, dove si adottano riferimenti neopagani o si consultano entità astrologiche di varia forma, dove la terra è piatta e tutti tentano miracolose cure per guarire lo spirito ma, soprattutto, dove si evocano costumi e conoscenze dei popoli slavi, qui presentati come “antenati” di sangue che, attraverso una serie di ritualità e un legame più armonioso con il mondo e la famiglia, possiederebbero la chiave della salvezza e della pace per i loro discendenti e l’umanità tutta.

Scorrendo una serie di canali Telegram, è evidente come l’ideologia panslavista si sia ormai intrecciata ai messaggi di guarigione dell’io e di generica spiritualità che caratterizzano il panorama cospirituale globale: nascono così lunghissimi post in cui si discute dei segreti e delle pratiche di un’antica popolazione di cui i popoli di Slovacchia e Repubblica ceca sarebbero i discendenti. Una discendenza, ovviamente, che avrebbe smarrito la connessione con queste antiche pratiche salvifiche e che ora, tra le fila di questi canali, tenterebbe di ritrovarla. Nel canale Telegram slovacco Somslovan.sk (Io sono uno Slavo), per esempio, si auspica di poter riacquisire il pensiero «calmo, saggio e armonioso» che appartiene agli «antenati slavi», anche riferiti come «i nostri padri e madri». Emerge così una forte componente familiare nella produzione cospirituale panslava, una sorta di potere aggregativo che si realizza intorno al legame di sangue. La marcata dimensione comunitaria si cristallizza in una serie di comandamenti e rituali volti, per l’appunto, a condurre i discendenti a un ritrovato senso di armonia.

All’interno dell’ambiente del panslavismo, gli Slavi sono spesso ritratti come una nazione dalla netta superiorità spirituale e morale, in contrasto con una società occidentale iper-consumistica e moralmente arida. «Gli Slavi non promuovono il fascismo, il razzismo e il femminismo. Non vivono secondo i comandamenti, ma secondo la loro coscienza. Dicono ciò che pensano e intendono ciò che dicono. Non pregano gli dei, ma li lodano e li ringraziano per ciò che hanno. Gli Slavi amano il loro Paese, ma non lo danneggiano», dice un post ampiamente diffuso di Somslovan.sk, che conta quasi 3.000 follower. Lo stesso post di Somslovan.sk viene anche condiviso in altri spazi cospirituali affini, come il canale Telegram dell’influencer slovacca Liana Laga. Ai 4.000 follower del suo account, Laga somministra teorie del complotto e credenze QAnon intervallate da inviti alle sue sessioni di meditazione, promozioni di libri e citazioni di auto-aiuto su concetti vaghi di amore e fede.

In quest’area geografica, le narrazioni panslave sono entrate anche del repertorio degli ambienti di QAnon, movimento che ormai sta costruendo il suo regno anche in Paesi culturalmente distanti dal suo bacino di nascita, come la Repubblica ceca e la Slovacchia. Qui le ideologie del Qulto, pur restando legate come da copione alla credenza in élite sataniche e pedofile connesse per mano di un malvagio “Stato profondo”, rimodulano il messaggio originale nel tentativo di introdursi in contesti culturali e politici distanti. Per esempio, dopo la morte della regina Elisabetta II, gli account Telegram cechi hanno iniziato ad annunciare che la dominazione anglosassone dell’umanità avrebbe ceduto presto alla supremazia degli slavi. Nel canale Telegram della già citata influencer slovacca Liana Laga si usa un semplice esempio di numerologia per collegare i due eventi storici e giocare con valori e significati in modo del tutto arbitrario: la morte della regina dell’otto settembre, 8/9, la cui somma è 17, che corrisponde alla lettera q, che sta per QAnon.

Anche così, all’interno di questi Paesi tanto distanti dagli Stati Uniti di QAnon, il Qulto beneficia in termini di risonanza della sua comunione con l’ideologia panslavista.

Ma al di là di Qanon, in questi Paesi dell’Europa orientale abbiamo individuato una pericolosa flessione del panslavismo verso la propaganda pro-russa. Nel contesto ad alta porosità della conspiritualità, dove convivono radicalismi e interpretazioni del mondo di ogni genere, i dogmi panslavi diventano uno slogan anti elitario come tanti che, negli ambienti di disinformazione, vengono usati per catturare l’attenzione di un maggior numero di utenti. Per di più, la presenza di un filo-russismo all’interno delle narrazioni panslaviste gioca sull’efficacia di una retorica del “salvatore” che ben si presta a un’interpretazione del mondo in cui il Presidente russo Vladimir Putin si erge a unica forza politica d’opposizione al “nemico”, il “male occidentale”. Così Putin diventa, nel panorama cospirituale panslavista, colui che da solo sta combattendo contro il lato oscuro del dominio anglosassone.

Nel mondo sottosopra e cospiratorio di Telegram, si parla anche di “razzismo anti-slavo” nel contesto della guerra in Ucraina, la cui resistenza alla Russia viene ridotta a un tentativo di dividere il popolo slavo impedendone l’unificazione. I post di Telegram che abbracciano questa interpretazione sono spesso condivisi a fianco di dichiarazioni del Presidente Vladimir Putin dove si afferma, ad esempio, che l’Occidente sta combattendo una battaglia persa per mantenere il suo dominio. In queste dichiarazioni la Russia si eleva spesso a potenza che da sola porrà fine al dominio di un Occidente ormai debole. «Non è un segreto che il problema chiave per gli Stati Uniti è stato ed è la Russia. Per loro, gli Slavi sono una “razza inferiore”, ma anche un ostacolo permanente alla dominazione mondiale», si scrive sul canale Telegram Slovanske noviny (Slavic News, circa 6.700 follower al momento), uno degli account in slovacco che diffondono fantasiose rivisitazioni politiche e cospirazioni dai toni marcatamente panslavisti.

La società delle bestie

Cavalcando la stessa retorica di bene supremo e superiorità morale di certi canali Telegram panslavi, nasce The Creative Society (o Società Creativa), un movimento internazionale che si contraddistingue per la capillarità della sua presenza online e che trova il suo bacino di utenza prediletto in Europa centro-orientale, dove sembra promuovere ideologie “antisistema” e rivendicazioni panslaviste dai toni filo-russi a fianco di profezie della fine e campagne di disinformazione sulla crisi climatica.

The Creative Society è una delle tante iniziative generate dal movimento simil-religioso mascherato da associazione di nome AllatRa, una realtà ambigua fondata nel 2011 dall’organizzazione pubblica internazionale Lagoda, nel cui sito promette di «creare condizioni favorevoli per la formazione di una società con un nuovo formato di pensiero basato su alti principi spirituali, morali e culturali». La rete che AllatRa e Creative Society hanno sviluppato ha trovato migliaia di sostenitori solo nella Repubblica Ceca, ma le sue compagini proselitistiche sono attive anche in Italia.