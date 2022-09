In fondo all’abisso della cospiritualità

QAnon è un movimento politico e una complessa teoria del complotto secondo cui il mondo sarebbe governato da un cosiddetto Deep State (letteralmente “Stato profondo”) occulto, controllato da una cabala di pedofili satanici e cannibali il cui obiettivo finale è quello di fondare un Nuovo ordine mondiale per il dominio sulla terra. Nella cosmologia di QAnon, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi sostenitori sono “patrioti” che combattono sotto copertura contro questo sistema malvagio.

In origine nasce come una teoria di estrema destra americana. Inizia a circolare nell’ottobre 2017 sul forum anonimo 4chan (tipicamente usato dai gruppi di estrema destra), quando un presunto alto funzionario del governo federale, indicato sotto lo pseudonimo di “Q”, inizia a pubblicare “indizi” in codice (i Q drops) per smascherare la malvagia cospirazione globale della cabala. Da allora, la cospirazione si è diffusa in varie parti del mondo, inclusa l’Europa.

L’affiliazione alla cospirazione di QAnon può essere rilevata dall’uso di un vocabolario molto specifico.

Il vocabolario QAnon:

Q – Si tratta di un presunto funzionario del governo degli Stati Uniti con “autorizzazione del livello Q”, un livello di autorizzazione top-secret all’interno del Dipartimento dell’Energia, che sta gradualmente scoprendo una cospirazione all’interno del Deep State. Ha iniziato a operare sul forum 4chan, dove “Anon” sta per anonimo.

Breadcrumbs/Bakers – Gli indizi che “Q” diffonde sono chiamati “briciole” all’interno della comunità di QAnon. Le persone che cercano di capirle sono definite “fornai”.

White/Black Hats – I membri di QAnon trascorrono il loro tempo a scoprire chi è a favore e contro il Deep State. Le persone che sono figure positive dal punto di vista di QAnon sono chiamate “White Hats”, mentre i cattivi associati al Deep State sono chiamati “Black Hats”.

WWG1WGA – Where we go 1 we go all, Dove va uno, andiamo tutti. Questo è l’acronimo che i sostenitori di QAnon usano per etichettare i loro post, creando il senso di una comunità fatta di “soldati digitali”.

The Great Awakening – Un processo sociale attraverso cui le persone espongono la presunta natura malvagia del Deep State. Il processo sarebbe iniziato nel 2017 con il primo “drop” di Q.

The Storm – L’evento previsto da QAnon che dovrebbe portare alla caduta del Deep State. Dovrebbe essere il momento in cui i crimini dei Black Hats, dei politici e delle élite democratiche, per lo più legati al traffico sessuale, vengono smascherati e provati.

1776 – L’anno della Rivoluzione americana. Fa riferimento a un’idea dell’estrema destra secondo cui un’altra rivoluzione americana sia in procinto di scoppiare. Il suo scopo sarebbe quello di rovesciare il “governo illegittimo” che ha preso il potere dopo il mandato di Trump. L’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021 segnerebbe l’inizio di questa rivoluzione.

Do your own research – Il motto più utilizzato nei blog e nei forum di QAnon, dove l’invito ad adottare un approccio da autodidatta alla dottrina di Q non è altro che una falsa retorica che dà l’illusione di un’emancipazione intellettuale e ideologica ai nuovi adepti. Sulla base della struttura stessa del Qulto, gli “insegnamenti” profetici di Q sono diffusi sotto forma di messaggi in codice, o Q drop, la cui interpretazione resta di fatto nelle mani di una ristretta cerchia di discepoli – o evangelisti -.