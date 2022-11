Il lascito inestinguibile dell’amianto 

«L’amianto è in Italia una vera e propria emergenza, non solo sanitaria e giudiziaria, ma anche sociale e ambientale. Specialmente dopo la Tutela costituzionale dell’ambiente (per effetto della recente riforma della nostra Costituzione), che si aggiunge a quella della salute, a maggior ragione non si comprende perché le nostre istituzioni, ai vari livelli, non affrontino e risolvano questo problema», spiega l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale amianto. Fa riferimento alla modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, avvenuta a febbraio 2022, per aggiungere l’ambiente come bene tutelato dalla carta fondamentale dell’ordinamento italiano. Il passaggio è importante perché rende la tutela dell’ambiente uno dei criteri sui quali prendere scelte politiche nell’interesse pubblico.

Eppure, a leggere gli articoli della legge che ha messo al bando l’amianto nel 1992 sembra che in termini di tutela sia stato fatto poco in questi tre decenni. L’articolo 11 della legge 257/1992 ha infatti come oggetto il «risanamento della miniera di Balangero», un giacimento di amianto situato sul Monte San Vittore, in provincia di Torino. Scoperto nel 1904, è rimasto attivo fino al 1990, arrivando ad estrarre fino a 35.350 tonnellate di amianto nel 1948. La legge di messa al bando dell’amianto metteva a disposizione 30 miliardi di lire in contributi pubblici fra il 1992 e il 1993 per il «risanamento ambientale» della miniera e dell’area circostante, impiegando nelle attività di bonifica gli ex minatori.

Progressive riduzioni degli stanziamenti destinati al risanamento, il fallimento della società pubblica titolare dell’opera di bonifica e una serie di interventi di messa in sicurezza nel mancato rispetto delle norme ambientali hanno rallentato la rimozione dell’amianto da Balangero. I primi interventi di bonifica sono infatti iniziati solo nel 1995. Nel 2022, a trent’anni esatti dal passaggio della legge, la bonifica completa della cava è ancora in corso.

Una perizia del 2014, commissionata dall’allora pubblico ministero Raffaele Guariniello aveva messo in correlazione la morte di 214 dei 1.966 ex lavoratori di Balangero con l’esposizione all’amianto, di cui 12 morti per mesotelioma. Guariniello era il procuratore che indagava sull’Eternit, l’azienda belga con sede a Casale Monferrato, sempre nel torinese, in cui tra il 1907 e il 1986 si è lavorato per realizzare lastre in una speciale lega di cemento e amianto, l’eternit appunto, che costano ancora oggi circa 50 morti all’anno per mesotelioma.