Ex Ilva di Taranto, transizione impossibile

Inoltre, mentre uno dei forni verrebbe costruito per Acciaierie d’Italia, il secondo sarebbe previsto nei pressi del porto di Taranto o della Zes, la zona economica speciale, dunque all’esterno del perimetro dell’acciaieria. Le Zes sono sempre collegate a un’area portuale e ricevono importanti benefici fiscali e semplificazioni amministrative. Non è però chiaro quale sarà l’azienda che potrebbe gestire il secondo forno elettrico. Una parte del prodotto del processo produttivo fuori dagli stabilimenti ex Ilva dovrebbe rifornire le acciaierie del triangolo Brebemi (Brescia – Bergamo – Milano) che non consumano solo rottami e che hanno subito un calo nell’approvvigionamento in seguito al conflitto russo-ucraino e all’arresto dell’acciaieria di Mariupol (fino al 2021 l’Ucraina era il maggior Paese esportatore verso l’Italia).

Smantellati tutti gli altiforni, la disponibilità di acciaio da vendere sul mercato per Acciaierie d’Italia si limiterebbe a 2,5 milioni di tonnellate, cioè a quell’unico forno elettrico costruito per la decarbonizzazione del sito.

Se Bernabè spinge sui forni elettrici, l’amministratrice delegata Lucia Morselli mette sul tavolo anche un’altra priorità: aumentare la produzione dell’area a caldo. «Facciamoci una ragione del fatto che l’area a caldo di Taranto è la più pulita d’Europa», ha dichiarato l’ad il 19 gennaio, al Tavolo di lavoro al ministero dell’Industria e del made in Italy (Mimit), il vecchio ministero dello Sviluppo economico. «Uno degli investimenti che faremo e inizieremo quest’anno è il rifacimento di Altoforno 5», ha aggiunto.

Detto Afo5, è una delle chiavi per ottenere un aumento di produzione nel corso del 2023 del 10-15%, come promesso dall’azienda. «Perché rifarlo? – si è chiesta Morselli al Mimit – Perché per arrivare alla conclusione del piano illustrato dal presidente Bernabè serve continuare a produrre e se Afo4 è a posto, appena rifatto, Afo2 è in condizioni più delicate». In altri termini, quello che dice Morselli è che oggi funziona a pieno regime solo uno dei cinque altiforni dell’ex Ilva, Afo4, mentre Afo2, l’altro funzionante, è in condizioni precarie.

In realtà, il mantenimento dei vecchi altiforni sembra in contraddizione con gli obiettivi green che si pone Bernabè. Afo5, chiuso dal 2015, come tutti gli altiforni non è al passo con gli ultimi accorgimenti possibili per ridurre le emissioni: in termini di materie prime, la polvere utilizzata nell’agglomerato costa di meno, ma produce diossina nella lavorazione. Per l’alimentazione di un altoforno delle dimensioni del gigante Afo5, inoltre, sono necessarie almeno due cokerie – gli impianti da cui si produce il coke, residuo del carbon fossile che si usa come combustibile nella fusione di metalli – che sprigionano il benzene, i cui scarichi in aria sono causa di inquinamento.

Non solo: Afo5 è stato cannibalizzato nel tempo per far funzionare altri impianti. Ci vorrebbero almeno tre o quattro anni per rimetterlo in piedi e far ripartire una macchina che da sola produrrebbe a pieno regime il 40% dell’intero stabilimento, circa cinque milioni di tonnellate di acciaio. Il rischio è che questa scelta ritardi ulteriormente la transizione ecologica di un settore già considerato difficile da decarbonizzare.