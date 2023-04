La mafia dei Nebrodi pascola libera tra i fondi Ue

Per quanto il numero delle percezioni illegittime accertato in sede processuale sia stato particolarmente alto, ci sono elementi che portano a ritenere che il perimetro delle frodi sia ancora più largo. Secondo i dati di FarmSubsidy, database che monitora l’assegnazione dei fondi comunitari per l’agricoltura, dal 2010 al 2021 aziende riconducibili a vario titolo ai condannati, ma non coinvolte nell’indagine, avrebbero ricevuto un totale di oltre un milione e mezzo di euro di fondi comunitari.

La cifra, superiore di circa il 25% rispetto a quella finora intercettata, è frutto di erogazioni risalenti il più delle volte a epoche precedenti alle indagini, ma che dimostrano come il monitoraggio della spesa sia stato insufficiente a evitare che a mettere le mani sulle risorse pubbliche fossero soggetti legati a organizzazioni criminali, sia mafiose che non, o comunque dediti alla commissione di frodi. Al contempo, non mancano indizi che portino a pensare che qualcuno tra gli imputati, a processo già in corso, abbia in qualche modo mostrato la volontà di rimanere nel mondo che ruota attorno alle sovvenzioni destinate ad agricoltura e pascoli. Sono assegnazioni che pongono almeno un problema di opportunità e che mettono in discussione anche le stesse regole del gioco: i requisiti richiesti per accedere ai contributi e i sistemi di controllo sono adeguati a gestire la voce di spesa più importante del bilancio Ue?

Profili di rischio

La cura e il mantenimento di pascoli e coltivazioni sono sostenuti da finanziamenti europei, erogati secondo le strategie definite dalla Pac. Il criterio di assegnazione principale è semplice: l’ammontare del sostegno è proporzionale all’estensione dell’appezzamento. Il processo Nebrodi ha fatto luce su come i soggetti condannati siano riusciti a ottenere anche ciò che, carte alla mano, non sarebbe spettato loro, garantedosi di conseguenza molti più fondi.

Dal 2011 la Commissione europea articola una strategia antifrode complessiva, che per il settore agricolo è disegnata dalla Direzione generale agricoltura (DG Agri). Ad applicarla sono poi le autorità nazionali, in Italia l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) e le sue diramazioni regionali. Tra gli obiettivi della strategia, ci sono l’individuazione di criteri di rischio per escludere dall’assegnazione le aziende più problematiche e, nel caso in cui ci sia un’elargizione errata, il recupero dei fondi. Umberto Di Maggio, sociologo dell’Università Lumsa di Roma, scrive in un saggio sull’evoluzione della mafia dei Nebrodi, pubblicato nel 2021 dalla Rivista giuridica del Mezzogiorno, che i trasferimenti della Pac «andrebbero valutati ed autorizzati anche rispetto a fattori di rischio di alcuni contesti ove i fenomeni di frode di sviluppano con maggiore rilevanza».