I buchi del sistema: quello che non funziona nell’erogazione dei fondi europei per l’agricoltura

La storia di Giuseppe è simile a quella di altri piccoli imprenditori da mesi alle prese con il blocco dei pagamenti da parte di Agea, l’agenzia per le erogazioni in agricoltura che per conto del ministero gestisce le domande per ottenere i contributi previsti dalla Politica agricola comune (Pac), la più importante voce del bilancio dell’Unione europea. Difficile avere una stima di quanti siano in totale. Di certo sono qualche decina, ma potrebbero essere molti di più. Basti pensare che la scoperta dello stop ai fondi europei è avvenuta casualmente: «A inizio anno ci siamo accorti che sui conti dell’azienda non arrivavano le somme che attendevamo, così abbiamo verificato sul sistema informativo del ministero. La nostra posizione risultava bloccata».

Destino simile ha avuto la richiesta di Giovanni, anche il suo è un nome di fantasia: «Faccio l’imprenditore agricolo da anni, dal 2022 anche mio figlio ha aperto un’impresa. Viviamo a Nicosia (Enna) e alleviamo mucche Limousine. Le cose però da un po’ si stanno mettendo male: l’Agea non ci sta più pagando per via di una presunta irregolarità nelle nostre domande, una cosa che mai ci saremmo attesi e che tutt’ora fatichiamo a comprendere».

L’anomalia D12

Il blocco dei finanziamenti da parte di Agea è spesso legato allo scattare di anomalie che hanno lo scopo di allertare il sistema di controllo sulla presenza di criticità nelle istanze presentate. Impedire che si commettano frodi sui fondi pubblici all’agricoltura è una delle preoccupazioni principali sia per la Commissione europea, sia per gli Stati membri. Nell’elenco delle anomalie di Agea, il codice D12 indica una situazione in cui per un’azienda agricola viene decisa una «preventiva esclusione dai decreti di pagamento». In pratica, per un certo periodo non le vengono erogati i fondi richiesti.

La sospensione temporanea serve per fare verifiche o accertamenti, a volte puramente amministrativi o burocratici, altre volte più seri, legati a indagini o possibili reati. È per questa ragione che il beneficiario dei fondi non viene avvisato, come capitato a Giuseppe e Giovanni. Dell’anomalia, ha parlato nel corso di un’audizione al Senato del 2020 anche l’allora direttore di Agea, Gabriele Papa Pagliardini, ammettendo che «particolare preoccupazione destano tra gli agricoltori [le anomalie] classificate con la sigla D12».