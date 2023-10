Allevatori di sussidi: l’Abruzzo preda delle mafie

Per provare a rispondere bisogna però fare il punto sul funzionamento dei sussidi Pac. Un agricoltore o un allevatore può fare richiesta per i sussidi previsti dalla Politica agricola comune compilando una domanda unica presso un centro di assistenza agricola o con l’aiuto di un commercialista. La domanda, da mandare poi all’ente pagatore Agea, deve comprendere: il tipo di produzione che l’azienda o il singolo agricoltore dichiarano e gli ettari di terreno in possesso del produttore. I sussidi, dal 2003, vengono quantificati in base a quelli che vengono chiamati titoli. Ogni titolo ha un valore deciso in base all’ammontare degli aiuti comunitari ricevuti dal richiedente prima del 2003 e per incassare il loro valore devono essere obbligatoriamente “appoggiati” su un ettaro ciascuno.

Fino a qui sembra essere un procedimento senza intoppi, ma quando qualcuno apre una nuova attività agricola come fa ad accedere ai titoli per incassare gli aiuti? Dopo il 2003 ogni azienda di nuova apertura può accedere alla Riserva nazionale di titoli, un organismo statale che genera titoli per le aziende agricole che hanno aperto negli ultimi vent’anni. Il valore dei titoli generati dalla Riserva nazionale parte dal minimo per poi alzarsi in base alla quantità di terre possedute dal richiedente e in base alla futura produzione. Ci sono però dei modi per riuscire a entrare in possesso di titoli con valori molto alti fin dall’inizio. Infatti se la nuova azienda rispetta determinati criteri di composizione societaria, come la presenza di una donna o di un individuo sotto i 40 anni tra i soci, i titoli verranno generati immediatamente con un valore alto.

Il sistema dei titoli ha creato un mercato dove questi vengono ceduti da un’azienda all’altra, non necessariamente con uno scambio monetario ma anche tramite cessioni gratuite. Questo mercato crea un angolo buio in cui la cessione o la vendita di titoli diventano il modo più facile per entrare in possesso di nuovi titoli da appoggiare su altrettanti ettari su cui incassare i sussidi Pac. Su queste basi di funzionamento, la professoressa Calandra ha deciso di mappare il movimento dei titoli sul territorio nazionale.

Ne viene fuori che nelle province di Foggia, Reggio Calabria e altre del Sud Italia, vengono create di continuo aziende i cui titoli vengono immediatamente ceduti a grandi imprese agricole del Nord Italia. Queste ultime, con una grande storia nel mercato agricolo e quindi “rispettabili”, hanno però bisogno di altri terreni sui quali appoggiare i titoli di cui entrano in possesso. Questi nuovi appezzamenti vengono cercati nelle zone di montagna dell’intero Paese, luoghi scarsamente controllati e spesso di proprietà del comune di competenza, i cosiddetti usi civici. La regolamentazione degli usi civici vuole che i terreni siano dati in affidamento prioritariamente a operatori agricoli, per la maggior parte pastori, residenti nel comune dove si trovano i terreni. É qui che intervengono i prestanome: le grandi aziende del nord aprono imprese nei comuni montani dell’aquilano facendo però comparire, o come proprietari o come soci, persone residenti presso il comune dove sono ubicati i terreni.