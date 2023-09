Droni al fronte

«#Ucraina: [inflitta] la prima perdita di un carro armato T-62M russo nel Sud». Il tweet del 6 luglio 2022 è stato pubblicato da Ukraine Weapons Tracker, un account che traccia l’uso degli armamenti ucraini durante il conflitto in corso. Allegato c’è un video, confezionato e capillarmente condiviso, girato con un drone. In questo caso, il velivolo senza pilota (unmanned aircraft vehicle, Uav in inglese) non solo offre la soggettiva del filmato. È anche lo strumento attraverso cui gli ucraini hanno distrutto il carro armato nemico.

Nella prima inquadratura, il vecchio mezzo militare di epoca sovietica sembra quasi un modellino, finché il drone non guadagna altitudine d’improvviso, mentre sgancia un ordigno artigianale, direttamente dentro il portellone aperto del carro. Il quadricottero, opportunamente modificato, ha sganciato una bait bomb – contenitore per esche a forma di piccolo siluro utilizzato tipicamente nella pesca alle carpe. All’interno dell’accrocco, al posto dei vermicelli, c’è una bomba a mano, sistemata in modo da attivarsi non appena la bait bomb urta una superficie aprendosi. Le immagini non sono delle più spettacolari: questo vecchio tipo di carri armati, che ha dato grane all’esercito russo fin dall’inizio del suo impiego sul territorio ucraino, non ha munizioni o sostanze esplosive esposte all’abitacolo e per questa ragione, al posto di una fragorosa esplosione, il video si limita a mostrare un tremore e poi del fumo fuoriuscire dal portellone del blindato. Ma chiunque fosse all’interno non può essere sopravvissuto.

I droni commerciali, oggetti che abbiamo tutti molto chiari in mente ora che sono venduti persino nei supermercati e a prezzi tutto sommato accessibili, hanno fatto breccia nel cuore di chi ha visto nel riadattamento di questi strumenti un simbolo della difesa ucraina, che come Davide contro Golia, ha tenuto testa all’armata russa. Questi velivoli senza pilota hanno contribuito concretamente a ottenere qualche risultato contro l’esercito russo, che si è dimostrato del tutto incapace ad affrontarli, almeno in una prima fase. Ma più ancora che come arma da guerra, hanno dimostrato di avere un grande effetto come oggetto di propaganda.