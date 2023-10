Sodalizio di carta

Già a marzo 2020, era stato approvato il Piano d’azione per l’economia cicolare, uno dei tasselli principali del Green Deal europeo, con cui i vertici europei cominciavano a mettere in discussione il modello di crescita infinita proprio della produzione industriale. Nell’ambito del Piano di Azione la Commissione europea ragionava su un modello di «crescita rigenerativo che restituisca al pianeta più di quanto prenda, adoperandosi a favore del mantenimento del consumo di risorse entro i limiti del pianeta, e dunque deve fare il possibile per ridurre la sua impronta dei consumi e raddoppiare la percentuale di utilizzo dei materiali circolari nel prossimo decennio». Per farlo, l’Unione europea ha stabilito una gerarchia dei rifiuti, o meglio, una gerarchia di come affrontare il problema da essi creato, descritto in cinque approcci in ordine di priorità: prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento.

Nel settore degli imballaggi, gli obiettivi del piano, ereditati poi nella proposta della Commissione del 2022, sono la riduzione dei rifiuti degli imballaggi e degli imballaggi eccessivi attraverso specifiche misure di prevenzione come la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità, la restrizioni sull’uso di alcuni materiali di imballaggio per determinate applicazioni, o se i beni di consumo possono essere maneggiati in modo sicuro anche se privi di imballaggio; la riduzione della complessità dei materiali di imballaggio.

L’aumento dell’uso di imballaggi e i bassi tassi di riutilizzo e riciclaggio nella media europea, d’altra parte, ostacolano lo sviluppo di un’economia circolare a basse emissioni di carbonio. Secondo i dati Eurostat la produzione totale di rifiuti di imballaggio nell’Ue è in costante aumento: dal 2009 al 2019 è passata da 66 milioni di tonnellate a 78,5 con una crescita del 19%. Nel 2020, il volume totale dei rifiuti di imballaggio generati è stato stimato in 79,6 milioni di tonnellate principalmente a causa all’aumento degli imballaggi in carta e cartone e degli imballaggi in plastica.

Nella volontà della Commissione europea, il regolamento quindi deve contribuire alla transizione verso un’economia circolare in linea con la gerarchia dei rifiuti.