Iraq senz’acqua: il costo del petrolio che arriva fino in Italia

Di notte, i dintorni di Basra sono illuminati da una fila di torce, visibili dal satellite, più luminose della città stessa. È il cosiddetto “gas flaring”. Insieme al petrolio dai pozzi fuoriesce anche una certa quantità di gas, presente in natura nei giacimenti. In Iraq, le compagnie, che non hanno investito nel recupero di questo gas che potrebbe essere immagazzinato e usato per produrre energia, lo bruciano, liberando in atmosfera enormi quantitativi non solo di anidride carbonica, ma anche di altre sostanze fortemente inquinanti e dannose per la salute pubblica, come il biossido di azoto (NO2) e l’anidride solforosa (SO2).

Nel 2009 Shell ha stimato che, se questo gas fosse utilizzato, anziché bruciato, coprirebbe il 70% del fabbisogno energetico di tutto il Paese. Nel 2018, in un raggio di 70 chilometri intorno a Basra, è stato bruciato più gas che in tutta l’India, la Cina, il Canada e l’Arabia Saudita messe insieme. Negli anni successivi, fino al 2022, il trend si è mantenuto invariato.

In teoria, la legge irachena proibisce il gas flaring entro 10 km dalle abitazioni, ma in numerose zone visitate da IrpiMedia, le torce bruciano gas a poche centinaia di metri dalle abitazioni.

Da anni le multinazionali del petrolio, come Eni e BP, promettono di ridurre il flaring a livello globale, ma in realtà si sottraggono alle proprie responsabilità. Come documentato in una recente inchiesta di Greenpeace, British Petroleum, nel suo report annuale sulle emissioni, non conteggia il gas bruciato nel giacimento di Rumaila, dichiarando di non essere la società che lo opera direttamente. Se Rumaila fosse incluso nel report, le emissioni dichiarate da BP sarebbero addirittura il doppio.

Anche a Zubair, secondo i dati della Banca Mondiale, il flaring è estremamente elevato: nel 2021 sono stati bruciati ben 2,5 miliardi di metri cubi di gas. Eni però, che dichiara un flaring a livello mondiale pari a 1,2 miliardi di metri cubi, nel suo report annuale non conteggia le emissioni generate dal giacimento iracheno.

In risposta alle richieste di chiarimenti da parte di IrpiMedia, Eni fa sapere di «operare nell’ambito di un contratto di servizio tecnico siglato con la Basra Oil Company, BOC, nel 2010 (…). Eni pertanto non controlla le decisioni strategiche sull’asset, inclusi i progetti per ridurre il flaring». E per questo motivo Eni non sarebbe tenuta a conteggiare le emissioni di gas flaring prodotte a Zubair: tutte le responsabilità, afferma la compagnia, ricadono su BOC, compreso il conteggio delle emissioni.

In ogni caso, i dettagli sulle responsabilità, ambientali e non solo, sono contenuti all’interno dei contratti di licenza, siglati tra le compagnie straniere e il ministero del Petrolio, che restano segreti. Tutto quello che riguarda le compagnie passa attraverso il potente Ministero, al punto che il dipartimento per l’Ambiente, che in teoria ha il compito di sorvegliare sul loro operato, spesso può fare ben poco: «Il Governo e il ministero del Petrolio dovrebbero obbligare queste compagnie a rispettare la legge», spiega a IrpiMedia Walid Hamid, direttore del Dipartimento dell’Ambiente nel Sud dell’Iraq. «Perché in altri Paesi del Golfo non bruciano il gas e non sversano il petrolio e qui invece sì? Per risparmiare. Non vogliono spendere, non vogliono investire: per loro è più comodo inquinare, a spese della popolazione».