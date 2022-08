L’azienda italiana che può localizzare una persona in ogni angolo del mondo

Tykelab sfrutta una vulnerabilità nel protocollo chiamato Signalling System 7 (SS7). Gli operatori telefonici di due paesi diversi devono essere in grado di poter comunicare tra di loro nel caso in cui un numero di un cliente di uno di essi si trovi in viaggio all’estero nel paese dell’altro operatore. Una chiamata deve poter raggiungere un numero italiano sia che esso si trovi in Italia che in roaming in Germania. SS7 permette proprio questo tipo di scambio di informazioni.

Per fare questo, però, il sistema di telecomunicazione mondiale poggia su una serie di protocolli oramai vecchi e che presentano alcune vulnerabilità note che possono essere sfruttate da criminali informatici e agenzie di intelligence. Inizialmente, le connessioni della rete telefonica mondiale tra pochi diversi operatori poggiavano sulla fiducia reciproca. L’apertura del mercato, però, ha reso più facile l’ingresso in questo network e così il numero di operatori è esploso. Chiunque abbia accesso a una di queste reti può inviare comandi verso un numero di telefono e ricevere indietro informazioni. Si può scoprire la posizione del telefono, ottenere informazioni identificative sulla SIM o si possono anche effettuare attacchi più sofisticati, come intercettare telefonate e SMS (con lo scopo spesso di commettere frodi economiche), o disturbare la connettività di un numero.

Alcuni degli attacchi menzionati sono più complicati da effettuare ma quello che permette di monitorare la posizione di un dispositivo è piuttosto facile, scrive l’Agenzia dell’Unione europea per la cyber-sicurezza (ENISA) in un report pubblicato nel 2018. E aggiunge che, sebbene questi attacchi non siano molto frequenti, possono comunque avere un impatto significativo sulle persone, e questo perché è facile acquistare l’accesso al network e iniziare a inviare comandi.

È emerso infatti un gruppo di aziende specializzate che offre la possibilità di sfruttare queste vulnerabilità per conto dei clienti, che sono spesso forze dell’ordine o agenzie di intelligence. Alcuni gestori telefonici hanno provato a correre ai ripari ma purtroppo gran parte del settore delle telecomunicazioni sembra non voler affrontare il problema, considerato difficile e costoso da risolvere.

Inoltre, queste vulnerabilità non sembrano destinate a scomparire con l’introduzione di più evolute tecnologie di comunicazione, come la rete 5G. Sono infatti state già trovate le prime vulnerabilità e alcuni ricercatori hanno trovato modi per effettuare attacchi simili a quelli di Tykelab anche sulla rete 5G.