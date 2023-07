Pnrr, il progetto di rinaturazione del Po si è impantanato ancora prima di iniziare

Attualmente, è difficile reperire informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e sull’utilizzo dei fondi, come accade purtroppo per molte linee d’azione del Pnrr. Dopo qualche chiamata a vuoto tra Georg e i suoi contatti, riusciamo a raccogliere il punto di vista di Gianluca Zanichelli, Direttore vicario di Aipo. «I fondi recepiti ad oggi da Aipo – spiega a IrpiMedia – corrispondono al 20% dell’importo complessivo del finanziamento» e riguardano, per ora, «l’intervento di diaframmatura degli argini compresi nel progetto complessivo». Questo intervento fa effettivamente parte delle azioni previste dal Pnrr sul Po e affidate ad Aipo, ma non riguarda la rinaturazione: si tratta infatti di operazioni finalizzate a limitare le infiltrazioni lungo gli argini che costeggiano i centri abitati. Sulla rinaturazione ci troviamo più indietro, al livello del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere pubbliche (Pfte). Per questo alcune azioni potrebbero cambiare: «Si valuteranno gli effetti dei vari interventi – dice Zanichelli – soprattutto dal punto di vista morfologico e sotto il profilo della sicurezza idraulica. Pertanto, alcuni interventi potrebbero essere rimodulati nel caso in cui manifestassero criticità».

Anche la timeline disponibile sul portale ItaliaDomani non fornisce dettagli utili al monitoraggio. Si legge solo che per giugno 2023 ci si aspettava l’entrata in vigore della normativa di riferimento, mentre per giugno 2024 si prevede la «riduzione dell’artificialità» dei primi 13 chilometri di fiume. I lavori dovrebbero chiudersi nel 2026. A fine 2022, Aipo e Adbpo avevano anticipato nei loro comunicati che avrebbero cominciato «a coinvolgere il territorio a partire da aprile 2023» e che «sul sito web di Aipo sarebbe stata predisposta una apposita sezione con lo scopo di fornire le indicazioni richieste circa l’avanzamento della realizzazione degli interventi». Sui portali di Aipo e Adbpo, però, tutto sembra essersi fermato a dicembre 2022, con gli ultimi aggiornamenti e una serie di incontri di consultazione con le comunità locali.

Governare il malcontento

Proprio attorno a questi incontri è montato il malcontento di ambientalisti e amministratori. «Purtroppo, dopo una prima fase dove Wwf e Anepla sono state coinvolte nella definizione di dettaglio della proposta – ha raccontato a IrpiMedia Agapito Ludovici di Wwf Italia – si è interrotto qualsiasi reale processo di partecipazione. Per ora sono stati svolti solo alcuni incontri (conclusi a dicembre 2022, nda) da parte dell’Autorità di bacino per illustrare il Piano d’azione approvato, senza alcuna reale possibilità di coinvolgimento degli attori locali, come invece la Direttiva Quadro Acque (art.14 Informazione e consultazione pubblica, nda) prevede per questo tipo di pianificazione». Così il progetto, secondo Agapito, si è chiuso su se stesso: «La nostra partecipazione nel “protocollo d’intesa” era motivata soprattutto a favorire i processi partecipativi, ma in Italia la partecipazione su progetti di questo tipo non è contemplata, non bisogna disturbare il “manovratore”».

Non è dello stesso parere Aipo, secondo cui gli incontri di consultazione del 2022 sono stati invece un successo. «La fase partecipativa coordinata sul territorio da Adbpo – ha dichiarato ad IrpiMedia sempre Zanichelli di Aipo – non ha fatto emergere particolari criticità anzi le comunità intervenute si sono dimostrate molto interessate e favorevoli». In realtà, il Report conclusivo degli incontri svolti nel 2022, disponibile sul sito di Adbpo, tiene traccia anche di punti di vista meno concilianti. Leggendo ad esempio degli interventi nella zona di Spinadesco (Cremona), ci si imbatte nella puntualizzazione da parte di una «associazione ambientalista», secondo il termine generico usato nel Report, che riferisce: «Gli interventi sulle piante alloctone non servono, se condotti una tantum, in quanto il problema si ripresenta periodicamente […] Non sono inoltre affrontati i temi fondamentali della qualità biologica della risorsa idrica e della sua disponibilità per usi collettivi. Questa partita è gestita dalle associazioni agricole che vedono nel fiume solo una risorsa economica e non un ecosistema complesso e fragile. Se non si riduce lo spreco e si migliora la qualità delle acque si chiede di che rinaturazione si stia parlando».