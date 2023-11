Italia.it, vent’anni di sprechi per la promozione del turismo

C’è poi la questione che riguarda l’ammontare elargito all’agenzia pubblicitaria Armando Testa: è di appena duemila euro sotto la soglia per la quale è obbligatorio – secondo le norme europee – bandire una gara. Per altro, il 30 marzo del 2023 la ministra Santanchè aveva sottolineato l’urgenza di lanciare il video promozionale in una lettera destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato quest’ultimo ufficio e non il ministero del Turismo, infatti, a pagare l’agenzia Armando Testa. Quando Santanchè scrive alla Presidenza, l’agenzia pubblicitaria non faceva nemmeno parte dell’albo dei fornitori.

Un altro mistero irrisolto riguarda la scomparsa estiva dai social della Venere influencer. Il profilo Twitter è stato del tutto oscurato, mentre su Instagram i post sono stati pubblicati solo da fine agosto. La Corte dei Conti del Lazio ha affidato il compito di svolgere le indagini alla Polizia postale. Nel corso degli ultimi due mesi la Venere ha ripreso la regolare presenza su Instagram e l’Enit sta curando l’attività promozionale: a fine settembre è stato siglato un accordo con WeChat – il WhatsApp cinese – per rendere la Venere un videogioco mentre a inizio ottobre diversi inserti pubblicitari sono apparsi a New York. Accanto al volto della Venere appare il dominio Italia.it, altro strumento che il ministero del Turismo intende utilizzare per promuovere l’immagine dell’Italia all’estero.

Pensato più di venti anni fa, Italia.it ha passato otto versioni diverse, finanziate nel tempo con oltre 60 milioni di euro. Dopo il coma digitale che durava dal 2016, il sito è risorto nel Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr), dove è stato sovvenzionato con ulteriori 114 milioni di euro. L’obiettivo del portale è quello di aggregare, entro dicembre 2024, almeno il 4% degli operatori turistici italiani e offrire informazioni sull’Italia ai turisti, secondo i loro bisogni.

Venti anni, in ritardo

La storia di Italia.it inizia nel 2004, quando il secondo governo Berlusconi ebbe l’idea di un portale in grado di fornire ai turisti informazioni e servizi utili, come: la prenotazione dei biglietti d’ingresso ai musei, le recensioni di ristoranti e hotel, gli articoli sui luoghi da visitare in Italia. Uno strumento che all’epoca sembrò innovativo e in linea con l’avvio del Web 2.0, la seconda fase di sviluppo e diffusione di Internet, dove l’interazione tra un sito e l’utente divenne fondamentale.

Il portale viene finanziato dal progetto Scegli Italia: su 90 milioni totali, 45 vennero assegnati allo sviluppo di Italia.it. Di questi, venti milioni erano destinati alla creazione della piattaforma e venticinque milioni alla realizzazione dei contenuti interni. Altri 2,1 milioni vengono poi destinati dalle regioni per la parte di cura editoriale del portale e 11 milioni per la promozione del sito, per un totale di 58,1 milioni.

Il terzo governo Berlusconi affida poi la realizzazione di Italia.it al consorzio Sviluppo Italia – oggi Invitalia – che a sua volta si rivolge alle ditte IBM Italia S.p.a., ITS S.p.a. e Tiscover AG. Queste aziende vincono una gara da 9,6 milioni di euro a cui vanno aggiunti 1,2 milioni per spese d’appalto, studio di fattibilità e altre incombenze preliminari. Come responsabile dello sviluppo del sito viene nominato Lucio Stanca, ex dirigente IBM e ministro per l’Innovazione e le Tecnologie nel secondo e terzo governo Berlusconi. Dopo un’attesa di tre anni, alla fine della legislatura, il sito finanziato non era ancora stato pubblicato.

Il successivo governo Prodi eredita il progetto e lo mette online nel febbraio 2007. Il portale, fin dall’inizio, suscita accese critiche per la notevole quantità di errori, bug, scarsa qualità progettuale (uso di codice scadente, mancanza di contenuti, poca accessibilità, difetti grafici) ma, soprattutto, per l’assenza di una dashboard che rendesse il sito accessibile per le persone con disabilità, in contrapposizione alla legge Stanca sulla tutela del diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione. Una legge voluta e promossa dallo stesso ministro Stanca responsabile del progetto. Il sito trascina tra le critiche la propria esistenza per meno di un anno, finché non viene chiuso definitivamente nel gennaio 2008.

Caduto il governo Prodi, nel 2009 il ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta e Michela Vittoria Brambilla, sottosegretario di Stato con delega al turismo, poi nominata Ministro del Turismo, siglano un protocollo d’intesa stanziando ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo portale, nel quale ospitare i migliori contenuti della precedente piattaforma. Il 16 luglio 2009 viene annunciata la riapertura del portale Italia.it in versione beta, realizzato in collaborazione con il reparto informatico dell’ACI (Automobile Club Italia). Il sito, nonostante gli elevati investimenti, presenta tuttavia ancora diverse lacune, errori e imprecisioni e, come affermato all’interno del portale stesso, essendo ancora in fase di sviluppo, non rispetta alcuni dei requisiti di accessibilità per le persone con disabilità previsti per legge.

Il 16 novembre del 2011 entra in carica il governo Monti e diventa ministro del Turismo, Sport e Affari Regionali Piero Gnudi. Il Ministro realizza un corposo studio che prevede 61 azioni per il rilancio del turismo in Italia. Secondo il report, il portale Italia.it andava utilizzato «per attività di promo-commercializzazione, con l’attenzione di comunicare non solo caratteristiche del prodotto turistico, ma anche le modalità per fruirne e a quali costi». Intanto il sito passa sotto la gestione dell’Enit che, tramite la controllata Promuovitalia – istituto dedicato alla formazione e alla promozione turistica – il 30 marzo del 2012 affida alla società romana Unicity S.p.a la gestione redazionale del sito, per un ammontare di 1.548.000 euro di servizi editoriali in tre anni. Da sommarsi ai 4.550.000 di euro affidati alla stessa Promuovitalia per la gestione del solo portale.

Gli eventi interrompono lo sviluppo del sito, perché il 26 aprile 2013 dello stesso anno Enrico Letta giura al Quirinale e nomina Massimo Bray come ministro del Turismo. Unicity crea comunque la nuova versione di Italia.it.

Nel 2015 Promuovitalia fallisce. La società in house del ministero del Turismo aveva accumulato ingenti quantità di debiti e il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini – subentrato a Bray dopo la salita di Matteo Renzi al governo – liquida la società e avvia il commissariamento di Enit. I dipendenti di Unicity S.p.a, lasciati senza stipendio per mesi, pubblicano una lettera dove informano la stampa della grave situazione della società e sui 40.000 euro che il ministero ha stanziato nel decreto per alimentare il portale fino al novembre del 2014.

Negli anni successivi Italia.it segue il destino di Enit: nell’ottobre del 2015 si insedia un nuovo Cda, l’agenzia esce dal commissariamento mentre il portale rimane in un limbo. A luglio 2016 Enit lancia il Piano Triennale Turismo 2016/2018 «lo strumento di programmazione delle attività che l’Agenzia intende perseguire per promuovere il Brand Italia sui mercati turistici internazionali e favorire il turismo domestico», si legge nel documento. Il portale fa la sua ricomparsa e, secondo Wired, Enit sarebbe stata pronta a spendere «13 milioni: 4 per il nuovo sito Italia.it, 6 di pubblicità e il resto tra indagini e costosi video». Tuttavia, nulla si è mosso, come confermano le immagini di Internet Archive: fino al 2021 il sito rimane identico sia nella forma che nel logo. Poi arriva il Pnrr.

Nel Pnrr, la cultura è solo turismo

Il 13 febbraio 2021 il governo Draghi giura al Quirinale e inizia la riscrittura del Pnrr sulla base del canovaccio prodotto dal Governo Conte II. Il turismo fa parte della Componente 3, insieme alla «Cultura 4.0», per cui sono stanziati in tutto 6,68 miliardi di euro, mentre il Governo Conte II ne aveva immaginati otto. Gli unici obiettivi rimasti riconducibili direttamente al settore culturale sono: il Recovery Art – 800 milioni da stanziare per le opere d’arte che necessitano di restauro – e i 30 milioni per l’allargamento degli studios di Cinecittà e quindi dell’industria cinematografica italiana. Il resto sono interventi dedicati esclusivamente al settore turistico.