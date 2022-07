Missione impossibile: il monitoraggio dei fondi dal sito che traccia il Pnrr

Giugno 2022 doveva essere l’inizio di una nuova era di trasparenza per il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) italiano. A richiederla lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi che nel Consiglio dei Ministri del 26 maggio invitava i suoi ministri a trasformare un piano molto tecnico in un elenco semplice e fruibile per tutti gli italiani avviando «un’intensa fase di partecipazione e di coinvolgimento con le parti sociali». Il 30 giugno il Governo ha annunciato di aver raggiunto tutti e 45 gli obiettivi previsti per il primo semestre del Pnrr – necessari per ottenere dall’Europa la seconda tranche di fondi da 24,1 miliardi di euro – ma ad oggi è ancora complicato capire come siano stati distribuiti i finanziamenti già assegnati.

Italia Domani, portale creato per aggiornare costantemente il paese sui progressi del Pnrr attraverso «schede intuitive a chiare», contiene un Catalogo Open Data che ha lo scopo di rendere trasparente il processo di selezione ed erogazione dei fondi e di attuazione dei progetti. «In questo modo, tutti i cittadini potranno controllare e monitorare le informazioni relative alla realizzazione del Piano», garantisce il governo nel comunicato di presentazione del sito. Al contrario, però, i file del catalogo contengono pochi dati riportati in modo tecnico e poco leggibili. Evidentemente non è un portale rivolto «a tutti i cittadini».

Le informazioni ci sono. Non su Italia Domani

IrpiMedia ha consultato i file “Progetti” e “Soggetti” e ha constatato come siano pubblici al momento solo i beneficiari della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), componenti C1 (digitalizzazione per la Pubblica Amministrazione – in tutto venti beneficiari), C2 (digitalizzazione del sistema produttivo e quindi delle piccole e medie imprese) e C3 (digitalizzazione per il settore cultura e turismo). Ciascuna di queste componenti ha una submisura, cioè un intervento specifico per attuare la missione. La combinazione di missione, componente e submisura identifica quindi lo scopo per il quale uno specifico ente ha ricevuto dei soldi del Pnrr. IrpiMedia ha analizzato i beneficiari di M1C2I5: missione «digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo», componente «digitalizzazione del sistema produttivo e quindi delle piccole e medie imprese», investimento «politiche industriali di filiera e internazionalizzazione», submisura I5, «Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST».

Stando alle informazioni presenti su Italia Domani è impossibile capire di che interventi si tratti né quali siano i criteri di selezione delle aziende vincitrici dei fondi. Per Michele Cozzio, professore di Diritto all’Università di Trento e consulente giuridico di Transparency International Italia, il portale Italia Domani non è intuitivo, né esaustivo. Questo però non significa che le informazioni su tipologie di interventi e criteri di selezione dei beneficiari non esistano: «Si deve fare una ricerca su altre fonti – spiega il professore -. Come spesso avviene di fronte a operazioni complesse la trasparenza garantita non sempre consente all’utente di poter approfittare di queste informazioni». In altri termini, le informazioni esistono, ma non sul sito di Italia Domani. Sono quindi difficili da recuperare e di conseguenza da analizzare.