L’industria zootecnica contro le proposte Ue. Gli animali resteranno in gabbia

Il benessere animale

Il pacchetto relativo al benessere animale era un insieme di quattro leggi che avrebbero dovuto porre fine a pratiche come il tenere gli animali da allevamento in gabbia, il macellare pulcini di un giorno e il produrre e vendere pellicce. La Commissione Ue aveva promesso di agire dopo che quasi 1,4 milioni di cittadini europei avevano firmato la campagna End the Cage Age e dopo che la stragrande maggioranza dei parlamentari Ue aveva appoggiato l’appello dei cittadini.

Tuttavia, tre delle quattro proposte legislative, compreso il divieto di allevamento in gabbia, sono state stralciate dal programma di lavoro della Commissione europea per il 2024, l’ultimo prima delle elezioni europee del prossimo giugno. Tre funzionari Ue che conoscono il tema, hanno spiegato a Lighthouse Reports che gruppi come ELV e alcune delle associazioni che la sostengono hanno svolto un’aggressiva attività di lobbying per annacquare parti delle leggi sul benessere animale e attaccare i pareri scientifici non allineati con i loro obiettivi.

«I membri di questo gruppo, in particolare l’organizzazione degli allevatori di pollame e delle grandi aziende agricole, hanno lavorato duramente […] in termini di lobbying contro questo», e l’ELV è stato «estremamente incisivo», ha detto un funzionario.

«(Gruppi come ELV) hanno agito […] accusando apertamente l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA, ndr) di non essere sufficientemente imparziale o di non consultare i diversi attori. Questo è stato fatto non solo in una lettera, ma anche in diversi incontri con alti funzionari», ha aggiunto il funzionario.

La Commissione Ue ha spiegato di non aver fatto rientrare le norme per il benessere animale nel suo piano di lavoro 2024 a causa dell’inflazione. Ma, in realtà, tutte queste pressioni dietro le quinte hanno giocato un ruolo, secondo funzionari, legislatori, organizzazioni per il benessere degli animali e documenti ottenuti attraverso richieste di accesso agli atti.

«È uno scandalo che non escano (le leggi per il benessere animale, ndr). È evidente che ricevono pressioni da qualche parte», ha detto Tilly Metz, deputata dei Verdi e leader dell’Intergruppo per il Benessere e la Conservazione degli Animali.

Metz ha detto di aver sentito che le proposte sono sulla scrivania della Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, ma sono state abbandonate «per compiacere i più conservatori del suo stesso gruppo (il Partito Popolare Europeo, di centro destra, ndr), che sono strettamente legati ai movimenti dell’allevamento europeo e a Copa-Cogeca», che è la più importante organizzazione di categoria degli agricoltori in Ue.

«È un fallimento delle istituzioni nel mettersi all’opera, nello svolgere il lavoro che devono svolgere, nel soddisfare le aspettative dei cittadini e anche le promesse che hanno fatto», ha detto Olga Kikou, Responsabile degli Affari Europei di Compassion in World Farming, l’ong che ha coordinato la campagna End the Cage Age.

Giornalisti cooptati

Un attore chiave di questa campagna che ha spinto la Commissione a non occuparsi di benessere animale è proprio European Livestock Voice, con il suo campaign manager Andrea Bertaglio.

I profili sui social media di Bertaglio lo indicano come giornalista ambientale, ed è così che si presenta in molte delle conferenze a cui partecipa come relatore. Eppure, come ha detto lui stesso, la sua «identità ufficiale» è quella di giornalista ambientale, ma il suo «vero lavoro ora è quello di informare il pubblico sulla produzione animale». È con queste parole che il giornalista ha spiegato come oggi sia impegnato con ELV e come, da ben prima, si sia occupato del tema per Carni Sostenibili, una campagna dell’industria italiana della carne.

Le dichiarazioni di Bertaglio risalgono allo scorso maggio, quando è intervenuto a un summit annuale negli Stati Uniti, organizzato da Animal Agriculture Alliance(AAA), un’organizzazione no-profit che è strettamente legata all’industria della carne e dei latticini americana e che monitora le attività dei gruppi per il benessere degli animali.

Il materiale esclusivo ottenuto da Lighthouse Reports mostra che Bertaglio ha ripetutamente affermato che l’obiettivo di ELV quest’anno è la legislazione sul benessere degli animali e che sta «impostando un’intera strategia di comunicazione» su questo tema. Ha anche difeso l’allevamento intensivo e ha detto che il prossimo passo di ELV sarà mettere in discussione gli scienziati che pubblicano articoli critici nei confronti della carne.