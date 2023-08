Malea, l’indagine sulla locale di ‘ndrangheta tra Mammola e il Lussemburgo

Malea, antico nome greco di Mammola, paesino arroccato alle porte di Siderno, il 25 luglio scorso è diventato il nome in codice di un’indagine della Squadra mobile di Reggio Calabria, coordinata dalla locale Direzione distrettuale antimafia (Dda), che all’alba di quel martedì ha arrestato 19 persone con l’accusa di far parte di un locale di ‘ndrangheta proprio a Mammola. È la prima volta che un’indagine giudiziaria censisce e riconosce, sebbene in fase cautelare, l’esistenza di una locale di ‘ndrangheta operativa in questo paese, famoso per il festival dello stocco e del patrono San Nicodemo, e da adesso celebre per la sua ‘ndrangheta attiva tanto nella Jonica che all’estero, nel Granducato del Lussemburgo.

Era lì, stando alle indagini, che la ‘ndrangheta di Mammola aveva costituito già da vent’anni un vero e proprio distaccamento territoriale, guidato da Nicodemo Fiorenzi. L’uomo, classe 1960, ufficialmente è un impiegato della forestale di Mammola, ma in realtà è residente stabilmente in Lussemburgo. Lì è referente e responsabile “expat” per la locale di Mammola con il compito di «gestire tutti gli investimenti, leciti ed illeciti, compiuti dai mammolesi in quella nazione», si legge nell’ordinanza di custodia cautelare. Negli affari di tutti i giorni, gestisce il distaccamento in maniera autonoma, ma deve comunque informare i vertici della ‘ndrina di Mammola di qualsiasi questione rilevante, prendendo direttive e disposizioni.