Chi ha permesso ai Rotenberg di sfuggire dalle sanzioni

Avere una proprietà in Europa, per gli oligarchi russi, assume diversi significati: dall’ostentazione della propria ricchezza, fino alla garanzia di un futuro, a prescindere di quale sarà la situazione in Russia. Su IrpiMedia abbiamo raccontato spesso le vicende di oligarchi finiti in disgrazia fuggiti in Paesi europei dove avevano già proprietà e attività. Conservare una proprietà all’estero significa mantenere il proprio salvacondotto per una vita fuori dalla Russia.

«Studiando gli investimenti delle mafie nell’economia legale, abbiamo visto che la maggior parte sono investimenti immobiliari, i cosiddetti real estates. E vedo un parallelismo con gli investimenti degli oligarchi russi: c’è un’attrazione fatale tra investimenti di questo tipo, investimenti segreti e beni immobili. Perché sono beni facili da vedere, per chi investe, è difficile che te li rubino (rispetto a soldi investiti con complessi strumenti finanziari di cui non si capisce molto e che possono finire in perdite o truffe devastanti), mal che vada il bene è in perdita ma comunque è mio, è fisso lì», ha spiegato a IrpiMedia, Federico Varese, professore di criminologia all’Università di Oxford e autore di libri sulla criminalità russa. «In Russia, c’è un connubio fortissimo tra imprenditoria e potere – prosegue -. Non è che Arkady Rotenberg diventa miliardario perché è un imprenditore particolarmente abile, ma piuttosto per il legame forte di fiducia tra lui e Putin, il legame che il presidente ha con i suoi amici d’infanzia. Gli oligarchi infatti non si ribellano alla guerra, nonostante la guerra gli faccia congelare le proprietà, perché sono ricchi per grazia ricevuta».

Dal punto di vista dei professionisti, il rischio che si corre è minimo: «Sono pochissimi i casi di persone aggiunte alle liste di sanzioni – e tanto meno perseguite – per aver facilitato l’evasione delle sanzioni», Tom Keatinge, direttore del Centre for financial crime and security studies del Royal united services institute (Rusi) di Londra. «Per cambiare l’atteggiamento delle persone – conclude – abbiamo bisogno di teste sulle picche».

Khomyakov, l’uomo sul campo

Dal 2004 al 2020, i Rotenberg in Italia sono stati rappresentati da Vitaly Khomyakov, cittadino russo con un passato da fornitore di servizi NCC a Cagliari sposato con una sarda. Diciassette anni di lungo servizio, gli ultimi dei quali, a partire dal 2015, particolarmente burrascosi, a causa dei contrasti con i consulenti di Legal Intelligence Group.

Khomyakov svolgeva i suoi servizi attraverso la Aurora 31 srl. Formalmente è una società immobiliare ma in realtà è una società di comodo il cui unico scopo è gestire una proprietà (questa categoria in Italia ha un regime fiscale più severo delle immobiliari). Viene aperta nel 2003 da Arkady Rotenberg e dall’amico Konstantin Veniaminovich Goloshchapov, con lo scopo di acquistare un immobile di prestigio a Roma, in via Aurora 29-31, dietro alla lussuosa via Veneto.

I due oligarchi escono dalla proprietà di Aurora 31 srl l’anno successivo, sostituiti da due società offshore di Cipro, Olpon Investments Ltd e Logotax Development, ciascuna con il 50% delle proprietà. La cessione però, non avviene direttamente: prima di arrivare alle società cipriote, la società passa per la moglie di Khomyakov. Questo step intermedio non ha alcuno scopo commerciale: la moglie di Khomyakov non ottiene plusvalenze, non ci sono transazioni di denaro. La sua fulminea comparsa nell’elenco dei proprietari della società sembra avere il solo scopo di allontanare il nome dei Rotenberg.