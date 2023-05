Adozioni internazionali, l’Armenia indaga su un presunto traffico di minori verso l’Italia

Come nel caso di Armine, i medici avrebbero fatto pressioni sulle madri adducendo i costi esorbitanti delle cure e la condizione economica della famiglia per far consegnare i bambini alle cure dello Stato, per darli poi in adozione a famiglie straniere attraverso un intermediario che aveva accesso ai dati dei bambini disponibili per le adozioni internazionali.

La legge armena sulle adozioni stabilisce che i bambini vengano affidati a genitori di nazionalità armena in via prioritaria, e solo dopo un primo passaggio interno si vaglia la possibilità di adozioni all’estero. I bambini con disabilità, dunque, hanno più probabilità di essere adottati all’estero che nel Paese.

Una delle accuse rivolte all’organizzazione, infatti, è quella di falsificare le cartelle cliniche dei bambini, per scoraggiare l’adozione da parte delle famiglie locali.

I dati sulle adozioni internazionali dal 2015 al 2018 ci dicono che il numero delle adozioni internazionali ha superato quello delle adozioni domestiche. Nel 2015, 55 bambini sono stati adottati dall’estero, 41 in Armenia. Ritroviamo lo stesso trend negli anni successivi: 40 bambini adottati all’estero nel 2016 contro 35 adozioni domestiche.

Secondo quanto riferito a IrpiMedia, a seguito delle segnalazioni iniziate già nel 2019, a giugno 2021 la Commissione italiana per le adozioni internazionali (Cai) ha sospeso l’apertura di nuove procedure di adozione in Armenia «a titolo precauzionale». In realtà, mentre undici persone sono in attesa di giudizio, l’indagine in corso non ha fermato le pratiche descritte dagli investigatori, come rivelano Open Democracy e IrpiMedia.

La mente dell’intera operazione, referente per l’Italia in Armenia e indagata solo nel Paese di origine, è Anush Garsantyan, consulente e traduttrice per i genitori adottivi all’estero. Garsantyan risulta ancora la referente per la Commissione adozioni internazionali, che ha risposto a tutte le nostre domande anche per conto degli enti autorizzati su cui vigila. Sia la Cai sia gli enti autorizzati italiani non sono coinvolti nell’indagine armena, come ha confermato l’Autorità centrale armena a IrpiMedia e Open Democracy. Gli altri indagati, tra cui il funzionario referente dell’Autorità centrale armena dell’ufficio responsabile delle adozioni internazionali, sono ancora impiegati nei loro uffici.

Secondo i dati ufficiali pubblicati sul sito della Cai e poi confermati dallo stesso organo istituzionale, nel 2022 i due Paesi hanno concluso tre procedure di adozione lasciandone nove pendenti. Secondo la Cai, infatti, le tre procedure concluse erano state avviate prima che le indagini cominciassero, per cui la sospensione delle adozioni dall’Armenia non era ancora valida.

Un ruolo ambiguo

Come riportato su Datalex, un database online con le informazioni relative a casi giudiziari in Armenia, la principale imputata dalle autorità armene è Anush Garsantsyan, il cui ruolo in Italia nel processo di adozioni dal 2019 rimane ancora poco chiaro.

Referente armena in Italia per gli enti autorizzati Associazione Arcobaleno Anpas e per Famiglia insieme, Garsantyan è incaricata di assistere i genitori adottivi nel Paese straniero sia come traduttrice sia come consulente di fronte all’autorità Armena.