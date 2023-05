I misteri intorno alla scomparsa di Mauro De Mauro

Èla sera del 16 settembre 1970 quando Mauro De Mauro, cronista del giornale palermitano di sinistra L’Ora, scompare misteriosamente nel nulla. Non sarà mai più ritrovato. «Curvo allo sportello della sua BMV, 49 anni, alto bruno e claudicante, l’uomo sta prendendo dal sedile anteriore il caffè, il vino e le sigarette – scrive la sua collega Giuliana Saladino in una ricostruzione dei fatti di quel giorno -. Sua figlia rincasa col fidanzato, lo vede, va avanti e apre l’ascensore. Attende, non lo vede, ripercorre i pochi passi dell’atrio, sulla strada qualcuno dice “andiamo oppure non scherziamo”, lei vede la BMW che riparte saltando, per le buche o per l’imperizia di qualcuno che s’è messo al volante, vede con suo padre due uomini a bordo, forse tre, filano via. Sono le 21:10, è scomparso il giornalista Mauro De Mauro». Non verrà mai ritrovato, né vivo, né cadavere.

D’un tratto il piccolo ma battagliero quotidiano della sera, noto per le sue inchieste a puntate sulla mafia e sulle complicità democristiane, sprofonda nello sgomento: sparisce un suo cronista di punta, stimato per i suoi scoop, presenza fissa in redazione. La vicenda segna il culmine di una lunga serie di attacchi, iniziata nel 1958 con la bomba mafiosa alla tipografia e proseguita tra attentati, ritorsioni giudiziarie, assassinii di cronisti.