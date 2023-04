La leggenda dell’aiuto mafioso allo sbarco degli Alleati in Sicilia

Il mito della collaborazione della mafia allo sbarco in Sicilia tra il 9 e il 10 luglio 1943 domina a tutt’oggi la discussione pubblica, benché ampiamente confutato dagli storici. L’origine e la destituzione di questo mito nascono entrambe dalle pagine de L’Ora, il quotidiano di Palermo uscito tra il 1900 e il 1992. La sua genesi e le conseguenti polemiche, a tanti anni di distanza, restano indicative di modi diversi di declinare l’argomento mafia e di inquadrarlo nei grandi tornanti della storia nazionale.

Stando alla leggenda, a favorire (se non a rendere possibile) l’occupazione del primo pezzo d’Europa da parte delle forze anglo-americane sarebbe stato un accordo segreto tra mafiosi e servizi segreti statunitensi. Nel 1942 l’apparato dell’esercito americano avrebbe infatti ottenuto dal boss mafioso siculo-americano Lucky Luciano, allora detenuto in un carcere di massima sicurezza, di adoperarsi affinché la mafia siciliana, a partire dal caporione di Villalba (provincia di Caltanissetta) Calogero Vizzini, contribuisse alacremente alle operazioni.

La storia non manca di dettagli spettacolari: dai foulard gialli con la «L» di Luciano lanciati dai bombardieri alleati prima dell’invasione a carri armati con la stessa lettera, ai messaggi in codice spediti da Vizzini in tutta l’isola per mobilitare le cosche.

Qualcosa di vero (e documentato) nella vicenda c’è, ma non ha nulla a che fare con lo sbarco. Quando gli Stati Uniti entrarono in guerra, in effetti, corse voce che il porto newyorkese brulicasse di spie e sabotatori nemici, che pescherecci rifornissero al largo sottomarini tedeschi. Il culmine del panico si ebbe nel febbraio 1942, allorché il transatlantico Normandie andò misteriosamente a fuoco. Consapevole del controllo di Luciano sugli affari del porto, l’intelligence della Marina chiese il suo aiuto. Sicché il grande boss assicurò che l’Ila (International longshoreman association – Associazione internazionale portuali, in italiano), il sindacato a lui fedele, e la sua organizzazione avrebbero garantito l’ordine. Lo stesso Luciano avrebbe più tardi rivelato di aver compiuto «sabotaggi», compreso l’incendio del Normandie, nell’intento di ingraziarsi le autorità americane (nella classica logica mafiosa per cui si crea il danno per offrire protezione).

Probabilmente, il suo intervento servì più che altro a evitare che in una fase critica per la nazione i portuali (tra cui molti erano gli italiani) s’impegnassero in scioperi e agitazioni. Nel 1946, Luciano venne scarcerato e rispedito in Italia.