Boris, il lord e la spia russa

Vizi di famiglia: la ex spia e il barone degli Hampton e della Siberia

Il 63enne moscovita Alexander Lebedev è stato a lungo incluso nella lista dei 400 uomini più ricchi al mondo stilata dalla rivista statunitense Forbes, anche se dal 2008 in poi la sua fortuna ha subito un forte ridimensionamento. D’altronde Lebedev raramente perde l’occasione per rimarcare come in Russia venga trattato alla stregua di un dissidente politico. È vero, detiene un quantitativo importante di asset strategici disseminati tra Aeroflot, Gazprom e Sberbank, ma insegue una passione apparentemente scomoda, legata al mondo dell’editoria: insieme all’ex presidente dell’Unione Sovietica Michail Gorbaciov aveva rilevato metà della proprietà del quotidiano Novaya Gazeta – la testata giornalistica nota per aver pubblicato le inchieste anti-Putin della giornalista Anna Politkovskaja, assassinata nell’ascensore del suo condominio nel 2006. Lebedev ha smesso di finanziare attivamente la testata nel 2015 ma viene ricordato come un buon editore dai giornalisti della Gazeta, che durante la sua permanenza non hanno segnalato ingerenze riguardanti la linea editoriale.

Il suo approccio alla stampa in Inghilterra, invece, è stato diverso. Insieme a suo figlio Evgeny, Alexander Lebedev ha rilevato la proprietà di due quotidiani: l’Independent e l’Evening Standard. Di quest’ultimo, in particolare, ha stralciato il prezzo di vendita, provvedendo a distribuirlo gratuitamente nei pressi delle fermate della metro di Londra e aumentando vertiginosamente la circolazione del quotidiano in breve tempo. I Lebedev nel Regno Unito sono talmente rispettati che Evgeny prende parte regolarmente a eventi di beneficenza insieme a profili politici di spessore, come quando nel 2015 ha dormito in sacco a pelo insieme all’allora sindaco di Londra Boris Johnson per raccogliere fondi destinati ai veterani di guerra senza fissa dimora. Proprio per i suoi meriti filantropici, qualche anno più tardi, Evgeny verrà nominato membro a vita della Camera dei Lord inglese con il titolo di Barone degli Hampton e della Siberia.

L’ingresso nella società inglese dei Lebedev, tuttavia, è stato accompagnato sin dall’inizio da critiche. Per sua stessa ammissione, Alexander ha lavorato come spia del Kgb – i servizi segreti sovietici – sfruttando un impiego fittizio come terzo segretario dell’ambasciata sovietica a Londra tra il 1988 e il 1992, anno in cui sarebbe stato obbligato a rassegnare le dimissioni dai servizi segreti russi dopo aver avviato un percorso imprenditoriale indipendente.

È allora che inizia la sua scalata nella finanza russa che lo porterà a diventare uno degli uomini più ricchi al mondo. Insieme a collaboratori provenienti, come lui, dal mondo dello spionaggio russo in Inghilterra, apre la Russian Investment Finance Company (Rifc) e nel ‘95 rileva la National Reserve Bank (Neb), all’epoca un piccolo istituto bancario in grave difficoltà e oggi annoverata dal Copasir «tra le principali banche russe e che nel tempo avrebbe avuto consolidati rapporti con l’Fsb» – il nome acquisito dai servizi segreti dopo la proclamazione della Federazione Russa.

L’ascesa di Lebedev ben rappresenta un fenomeno tipico degli anni ‘90, quando in Russia gli asset strategici della nuova economia privatizzata erano un boccone appetitoso per le ex spie del Kgb e sono stati depredati: gli ex sodali dell’intelligence sovietica erano legati tra loro a doppio filo e insieme puntavano all’alta finanza.