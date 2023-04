Il mistero della cocaina scomparsa dalla petroliera Nehir

Anche i colleghi galiziani di Pontevedra hanno captato qualcosa: un’organizzazione di narcos galiziani, il clan di Vilagarcía – che prende il nome dalla città portuale galiziana dove ha sede, Vilagarcía de Arousa – è in attesa di un carico dalla Colombia. Le indagini portano a pensare che si tratti proprio del carico contenuto all’interno del Nehir. Il gruppo dovrebbe occuparsi della fase di trasbordo, durante la quale si trasferisce il carico dalla nave “madre” a barche più piccole, per poi distribuire la merce sulla terraferma. Quei giorni, però, il mare è in tempesta. Forse è per questo motivo che i galiziani non si fanno vedere, lasciando la nave in balia delle onde al largo di Ribadeo. Così, vista la situazione di stallo, la Serviola, una corazzata della marina militare, irrompe insieme ad un elicottero e quattro motovedette, su autorizzazione del Tribunale nazionale.

Al momento dell’abbordaggio, il Nehir naviga a luci spente e tutti i membri dell’equipaggio sono sul ponte. Mentre gli agenti scelti del Grupo Especial de Operaciones (Geo) della polizia, si avvicinano alla petroliera, si accorgono che la nave si sta inabissando: qualcuno dell’equipaggio ha scelto di farla affondare, attivando un meccanismo che in poco tempo riempie le camere stagne d’acqua. I nove membri dell’equipaggio non oppongono resistenza quando gli uomini del Geo salgono sulla petroliera portandoli in salvo e recuperando 92 balle di cocaina, contenenti in tutto 1.837 chili di polvere bianca.

Giunto a terra, è il comandante della nave a informare gli agenti che l’altra parte del carico è rimasta a bordo. La nave è semi-affondata al largo e rimane parzialmente a galla per qualche giorno, sorvegliata affinché non disperda in mare il carburante rimasto. Verrà in seguito trainata fino al porto di Gijon per i rischi che comportava la sua presenza per la navigazione nell’area.

La cocaina fantasma

È qui che, due anni più tardi, i sub della Guardia Civil perforano senza risultato la prua della nave alla ricerca della cocaina mancante. Per accertare definitivamente la presenza del carico e assicurare che il carburante non si disperda in mare, il relitto viene sollevato, svuotato del combustibile e capovolto sotto gli occhi della ministra della Giustizia, la socialista Pilar Llop, che pochi giorni prima ha richiesto la dichiarazione d’urgenza sull’operazione al Consiglio dei ministri spagnolo ottenendo lo stanziamento di 776.069,80 euro per l’intervento e la successiva demolizione. Anche questa volta però, della cocaina non c’è traccia.