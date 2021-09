L’impero globale di Raffaele Imperiale, il broker della camorra arrestato a Dubai

Èl’alba di una fredda mattina di dicembre 2002 quando un uomo vestito di nero sale rapidamente i pioli di una scala appoggiata sulla facciata principale del Van Gogh Museum di Amsterdam, infrange il vetro di una finestra del primo piano e si intrufola in una delle sale espositive. Quando ne esce facendo il percorso inverso sono passati, per sua stessa ammissione, tre minuti e quaranta secondi e ha in mano, all’interno di un sacco, due dipinti di Van Gogh. In pochi giorni trova due potenziali acquirenti nell’ampio sottobosco della malavita olandese. Nel giorno concordato per lo scambio, però, i due vengono uccisi, non si sa da chi. Il ladro deve ora trovare un altro compratore, e in fretta, convinto com’è che quei quadri siano «maledetti». Il nuovo acquirente è un italiano, insediatosi nella capitale olandese negli anni Novanta e dalla doppia vita: gestore di un noto coffee shop in quella pubblica, broker della cocaina in quella privata.

Raffaele Imperiale è figlio di una famiglia benestante. Il padre Ludovico è uno dei costruttori più noti di Castellammare di Stabia (Napoli) e con un passato da vice presidente della Juve Stabia, la società calcistica cittadina. Da adolescente, però, Raffaele non segue le orme del padre e fin da giovanissimo si mette in proprio vendendo acqua minerale per strada, guadagnandosi così il nomignolo di “Ciccio Ferrarelle”. Poi, il trasferimento in Olanda, dove a 21 anni eredita nella capitale la gestione di un coffee shop dal fratello appena deceduto. Qui si imbatte in due emissari del clan camorristico dei Di Lauro, potente clan che teneva sotto scacco l’intera area nord di Napoli. Da quel momento, la scalata nel sottobosco criminale è fulminea.

Comincia con il traffico di marjuana con la quale rifornisce le piazze campane gestite dai Di Lauro. Dall’erba, Raffaele passa ben presto a sostanze più remunerative. Dai prolifici laboratori olandesi comincia ad acquistare ecstasy per spedirla in Italia, ma è con la cocaina che compie il salto di qualità definitivo. La sua abilità quale broker della droga è contesa dai due schieramenti che, in patria, danno vita alla sanguinosa faida di Scampia a metà anni Duemila: da un lato i Di Lauro, dall’altro la fazione capeggiata dai cosiddetti clan degli “scissionisti”.

Nel 2011, un pentito del clan Amato-Pagano – opposto ai Di Lauro – dirà: «Era capace di garantire importazioni di cocaina per diverse tonnellate alla volta. Era lui la chiave del problema [la faida, ndr] e che poteva determinare la svolta nei rapporti di forza – continua il pentito. Portarlo dalla nostra parte significava acquisire il controllo della principale fonte di importazione della droga in Campania».

Droga, ma non solo. I boss scissionisti, sempre secondo i pentiti dell’epoca, avrebbero chiesto ad Imperiale anche Kalashnikov e pistole per fronteggiare i clan rivali. Insomma, “Ciccio” è l’ago della bilancia nella faida, un broker a tutto tondo capace di rifornire la camorra di droga e armi senza per questo risultare affiliato a un clan specifico. Un’imparzialità che ha permesso a Imperiale di superare indenne la guerra intestina alla mafia napoletana.

La mocromafia, bastione olandese di “Ciccio Ferrarelle”

Quando Imperiale acquista i due dipinti di Van Gogh per 350.000 euro – una cifra ben al di sotto del reale valore stimato, in tutto, intorno ai cento milioni di euro – è ormai pienamente inserito nel mondo criminale olandese. Qui, dai primi anni Duemila è in forte ascesa una nuova generazione di criminali, spietati nel contendersi il traffico di droga dal Sudamerica che ha il punto di approdo nei porti di Rotterdam e Anversa.

L’apice degli scontri nella capitale olandese si ha tra il 2014 e il 2016 quando una trentina di omicidi certificano la faida interna alla “mocromafia”, la nuova criminalità organizzata di base nei Paesi fiamminghi composta perlopiù da esponenti di provenienza nord africana. Ne esce vincitrice la fazione capeggiata da Ridouan Taghi, olandese classe ’77 di origini marocchine, uno dei numerosi referenti nella terra dei tulipani di Raffaele Imperiale.