La sanità italiana ha un problema con i conflitti d’interesse

In tutti gli Stati membri dell’Unione europea, la pubblicazione delle spese delle aziende farmaceutiche avviene solo su base volontaria. Inoltre, non esiste un database unico che permetta di comparare questi dati.

Per colmare questo vuoto, il collettivo di ricercatori Euros for Docs, guidato da Luc Martinon, ha raccolto queste informazioni in dodici Paesi dell’Unione, fra cui l’Italia. Dal primo giugno 2021 i dati sono pubblici e accessibili a tutti. Euros For Docs è un’associazione francese di volontari che si occupa di trasparenza nel settore della sanità, con il supporto di donazioni individuali.

Il processo di costruzione del database, come viene spiegato sul sito dell’associazione, ha richiesto diversi passi. Degli undici Paesi selezionati, solo sette avevano un registro pubblico centralizzato. Per gli altri, inclusa l’Italia, i ricercatori hanno dovuto compilare una lista delle maggiori case farmaceutiche, raccogliere le tabelle in Pdf pubblicate da ciascuna, riportandole a uno standard unico (ciascuna azienda infatti usa una propria formattazione per indicare i pagamenti) per poi inserirle tutte in un unico database, sulla piattaforma open-source Metabase.

Per minimizzare la presenza di errori nel database, Euros For Docs ha preso 100 pagamenti a caso e ne ha controllato l’esattezza rispetto alla fonte originale. Anche i pagamenti di più alto valore e le cifre aggregate per le 20 aziende più grandi in ciascun Paese sono state controllate manualmente.