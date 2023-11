Serco, quando la detenzione diventa un business mondiale

Fondata nel 1929, all’inizio Serco era una filiale britannica della società americana RCA Services Ltd, cioè la divisione europea della vecchia società elettronica statunitense Radio Corporation of America. Dopo la guerra, la sua attività comprendeva grandi contratti con il ministero della Difesa per gestire il sistema di allarme dei missili balistici e una base radar segreta nel Suffolk. Ribattezzata Serco nel 1987, viene quotata in borsa l’anno successivo. È in quegli anni che il Regno Unito adotta le politiche di Margaret Thatcher in tema di esternalizzazione dei servizi dello Stato, e Serco cresce così a un ritmo sorprendente. Nei primi anni 2000, sulla scia delle fiorenti partnership pubblico-privato dell’era Blair, ha concentrato la sua attività quasi interamente sui contratti governativi.

Oggi il mercato maggiore rimane il Regno Unito e l’Europa, dove nel 2022 Serco ha fatturato 2,1 miliardi di dollari. Con oltre 31 mila dipendenti e più di 220 contratti, nel Regno Unito lavora nella difesa, gestisce sei prigioni, offre servizi in 18 ospedali e strutture sanitarie, servizi di assistenza ai cittadini, come la raccolta rifiuti, ed è attiva nel settore dei trasporti, gestendo linee ferroviarie.

Nel 2020, durante la pandemia di Covid-19, Serco è riuscita ad aggiudicarsi un contratto per gestire i test e la tracciabilità, del valore di 45,8 milioni di sterline. Un articolo del Guardian del 6 giugno 2020 evidenzia che il nuovo ministro della Salute, Edward Argar, era un ex lobbista della società. Serco è stata molto criticata per la gestione dei servizi durante la pandemia, soprattutto per l’inesperienza dello staff delle società a cui la multinazionale ha subappaltato impiegati nell’attività di tracciamento.

Solo nel 2021, in tutto il mondo, avrebbe vinto contratti del valore complessivo di 700 milioni di sterline, di cui 623 nel Paese natio. Ma per Soames la gestione del Covid di Serco ha «lasciato un’eredità duratura di un’organizzazione molto più capace ed efficiente, forti relazioni con i clienti e un debito inferiore». La società risponde a IrpiMedia che «ha avuto un ruolo relativamente marginale e certamente non ha partecipato in alcun modo alla progettazione o alla gestione complessiva del programma di test e tracciamento», precisando che «ha gestito solo il 20% dei centri di analisi e ha fornito la metà degli operatori telefonici non clinici».