I flotels, l’ultima controversa soluzione abitativa per ospitare i richiedenti asilo in Gran Bretagna

Il sistema d’accoglienza inglese è sotto scrutinio parlamentare almeno dal 2022. A bordo di gommoni a rischio naufragio via Canale della Manica nel 2022 sono arrivate 45.728 persone nel Regno Unito, il 60% in più rispetto al 2021 (28.526 persone arrivate). Il 2023 al momento sembra invece in controtendenza con una decrescita del 20%, ha dichiarato il primo ministro Rishi Sunak, per quanto l’aumento sia iniziato già nel 2018. Nonostante i numeri siano comunque gestibili, il governo ha preferito usare sistemi d’accoglienza privati, come gli hotel. L’Home Office, il corrispettivo del ministero dell’Interno italiano, ha ammesso di spendere circa cinque milioni di euro al giorno per ospitare richiedenti asilo e rifugiati in strutture alberghiere e sta cercando di trovare soluzioni più economiche. Da allora il governo ha cominciato a pensare a strutture alternative, da ex basi militari ai floatels. Non è però chiaro quale sia il costo di gestione di queste strutture e sono molte le critiche delle organizzazioni non governative, in particolare rispetto alle condizioni detentive in cui si trovano i migranti.

In Inghilterra, a guidare lo sbarco delle compagnie di navigazione nel mercato dell’accoglienza è la Bibby Marine, parte della Bibby Line Group, gigante marittimo con una storia plurisecolare, culminata proprio con l’ingresso nel mondo dei floatels. La chiatta grigia rossa ormeggiata a Falmouth da cui inizia questa storia appartiene a loro.

Baronetti e imprenditori, i Bibby re del porto di Liverpool

Le origini della Bibby Line risalgono al 1807, quando fu fondata da John Bibby. Per secoli la famiglia Bibby è stata la più influente nell’industria marittima britannica; i suoi membri sono anche baronetti, un titolo nobiliare ereditario minore in Inghilterra, dagli anni Sessanta. Ora si racconta come una placida azienda a gestione prevalentemente familiare sia stata in passato al centro di intrighi di potere e lotte di successione in stile Succession, che hanno portato i vertici della famiglia a decidere di introdurre anche figure esterne all’interno della proprio management. Il loro motto è: «Un’azienda di famiglia, conosciuta per creare un futuro migliore insieme».

Il gruppo Bibby Lines è un’idra dalle mille teste, e ogni testa è una sua controllata. L’azienda possedeva la catena di supermercati Costcutter, molto famosa in Inghilterra, una divisione di trasporti e magazzini chiamata Bibby Division, più la Bibby Marine, la loro società di spedizioni marittime, la Bibby Financial Services e la Garic, che affitta, vende e installa un po’ di tutto, dai pannelli solari ai bagni chimici.

Però non tutto è sempre stato rose e fiori per i Bibby: già nel 2019, pre-pandemia, avevano enormi problemi economici. Le perdite subite erano state di 29,7 milioni di sterline. Nel 2020 la situazione peggiora ulteriormente, con perdite da 29,9 milioni di sterline. I Bibby decidono allora di vendere la Costcutter e la Bibby Division e con l’incasso pareggiano il buco di bilancio e investono nelle proprie società con maggiori margini di profitto. Una di queste è proprio quella che gestisce i floatels, tant’è che acquistano una nuova chiatta da aggiungere alla propria flotta. La strategia funziona e nel 2021 registrano profitti netti di 35,5 milioni di sterline.

La Bibby Marine è una pioniera del mondo dei floatels, nel quale si immerge tra gli anni Settanta e Ottanta, anni in cui stava nascendo l’industria. Fu una fase di grande sviluppo del settore, in cui però diversi gruppi di navigazione rimasero indietro, incapaci di stare al passo. Il problema non riguardò i Bibby che aprirono la loro divisione di floating accommodation pensata prevalentemente per i lavoratori nel settore energetico che avevano bisogno di luoghi in cui dormire in mezzo al mare. Fino agli anni della pandemia.

La Bibby Line Group oggi gestisce più di un miliardo di sterline di fondi, ha circa 1.300 impiegati nel mondo e ha una flotta di sei chiatte abitabili: Bibby Marine Limited, Bibby Bergen, Bibby Challenge, Bibby Progress, Bibby Pioneer e Bibby Stockholm. Quest’ultima è la chiatta ancorata nel porto di Falmouth.

Un incubo galleggiante

Lunga quasi 94 metri e larga più di 27, la Bibby Stockholm ha sette vite come i gatti. Il suo primo utilizzo come alloggio per richiedenti asilo è stato in Olanda, già nel 2008. Ai tempi, un uomo algerino morì di arresto cardiaco sulla Bibby Stockholm che era ancorata a Rotterdam. Il sistema d’asilo olandese fu molto criticato per la sua incapacità di prestare il minimo servizio sanitario. Altri richiedenti asilo presenti sulla nave, infatti, dichiararono che il richiedente, in gravi condizioni fisiche, era stato curato con del semplice sciroppo per la tosse. Si lamentarono anche di condizioni invivibili e soffocanti. La chiatta subì successivamente dei lavori di ristrutturazione, e fu poi utilizzata come alloggio per lavoratori impiegati su piattaforme petrolifere nei mari della Scozia.

La Bibby Stockholm è stata presa a noleggio dal governo britannico con un contratto della durata di 18 mesi, annunciato per la prima volta ad aprile di quest’anno. Ospiterà più di 500 richiedenti asilo, rigorosamente uomini e celibi, mentre attendono l’esito della loro domanda. Diverse organizzazioni e non profit hanno protestato contro questa modalità di alloggio. Migrant Help, organizzazione che ha un contratto con il governo per dare assistenza a chi fa domanda di asilo in Inghilterra, ha pubblicamente invitato il governo ad abbandonare i propri piani per la Bibby Stockholm. Interpellata da IrpiMedia, si è rifiutata di commentare sulle proprie preoccupazioni relative alla chiatta.

In base alle informazioni finora emerse, i richiedenti asilo alloggiati sulla chiatta non potranno entrare e uscire a loro piacimento. La chiatta sarà infatti ancorata al porto, in una zona protetta che non prevede il transito libero e richiede che chi entra ed esce venga scortato dalla sicurezza. Interpellato in televisione sulla questione, il ministro dei trasporti Richard Holden ha continuato a insistere che la chiatta non è una prigione. Quando gli è stato chiesto che differenza ci sia tra una prigione e la Bibby Stockholm se i richiedenti asilo non possono uscire, non è stato capace di dare nessuna risposta valida.

Portland Harbour, la località dove è attesa la Bibby Stockholm, ospitò anche la prigione galleggiante HMP Weare, che fu ufficialmente chiusa nel 2006. Il carcere era stato allestito a bordo della Bibby Resolution, all’epoca una delle chiatte della flotta dei Bibby.

Il governo non ha dichiarato quanto abbia speso per questo contratto, ma il costo di operazione è stato stimato da alcuni giornali inglesi intorno alle 20 mila sterline al giorno. Una fonte interna all’industria e vicina ai Bibby, che ha chiesto di rimanere anonima, ha detto di ritenere che il costo del noleggio – quindi i soldi che entrano nelle tasche dei Bibby – sia di circa 15 mila sterline al giorno, una cifra ritenuta uno sproposito. Secondo la fonte, la Bibby Marine avrebbe accettato il contratto anche prendendo meno. Interpellata rispetto al proprio contratto con il governo, la Bibby Marine si è rifiutata di commentare.