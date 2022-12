L’esercito di hacker al soldo del Qatar

«Posso garantirvi l’accesso all’account email e ai dispositivi della persona di vostro interesse, in qualsiasi parte del mondo». L’offerta arriva da Aditya Jain, programmatore di base in India nella città di Gurugram ed è indirizzata a due investigatori privati inglesi in cerca di hacker. L’offerta nel Paese è ampia e i due detective vogliono essere sicuri di scegliere il meglio che la pirateria informatica offre. Per convincerli, Jain confessa loro di aver appena lavorato a un progetto che coinvolge la Fifa, organo direttivo del calcio e organizzatore della Coppa del mondo: «Sono riuscito a ottenere i dati email di alcuni funzionari della Fifa di alto profilo di base nel Regno Unito, per conto di un cliente pagato da un Paese del Golfo Persico», spiega. Nel prosieguo della conversazione, Jain precisa che il cliente finale era il Qatar e che lui è stato assunto da un investigatore privato di base in Svizzera: Jonas Rey.

Ma i due detective inglesi non sono ciò che dichiarano. Il loro è un lavoro sotto copertura: vestono i panni di potenziali clienti ma sono in realtà due giornalisti del Sunday Times. Jain ne è all’oscuro, al punto che rivela loro i nomi dei suoi clienti e dei loro obiettivi di attacchi informatici. L’inchiesta, realizzata dal Sunday Times e dal Bureau of Investigative Journalism, ha svelato la rete e gli obiettivi di un gruppo di hacker indiani assoldati da detective privati di base a Londra: in tutto, più di 100 vittime, tra aziende private, personaggi politici e giornalisti.

Coppa del Mondo e Qatar: sorvegliare chi critica

Jonas Rey lavorava presso una filiale del colosso bancario Credit Suisse, salvo poi virare verso il settore dell’intelligence. Aveva trovato impiego presso la Diligence Global Business Intelligence, filiale svizzera della Diligence, una società di consulenza aziendale ben nota nella City di Londra. Nel gennaio 2019, la Diligence Global era stata ingaggiata per un progetto che riguardava la Coppa del mondo in Qatar. Doveva indagare su chi aveva messo in dubbio la capacità del Qatar di finire in tempo la realizzazione delle infrastrutture necessarie per il torneo. Rey, nel corso dell’anno successivo, si sarebbe rivolto al gruppo di hacker guidato dal programmatore indiano Aditya Jain per sorvegliare coloro che fino ad allora si erano dimostrati particolarmente critici verso il piccolo Paese del Golfo. Stando al database di clienti ottenuto dal Sunday Times, è Rey il nome più ricorrente tra i pagatori del gruppo di hacker gestito da Jain: 48 casi, dodici dei quali legati al Qatar.