La grande corsa alla terra di Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita

Le aziende controllate dai fondi di investimento dei Paesi del Golfo si stanno comprando quote di aziende della filiera agroalimentare in tutto il mondo: dalla coltivazione fino al commercio. Lo scopo è duplice: fare investimenti redditizi e garantire la sicurezza alimentare in patria. Questo fenomeno, negli ultimi anni, è visibile soprattutto in Europa, Italia compresa.

In seguito alla crisi finanziaria globale del 2008, le aziende dei Paesi petroliferi hanno puntato sui terreni agricoli all’estero per garantirsi le forniture alimentari. Negli anni Dieci del 2000, i primi anni del land-grabbing, questi investimenti si sono concentrati sull’Africa orientale, ma si sono poi diversificati nelle Americhe, in Ucraina e in Australia. Negli ultimi anni, invece, le aziende sostenute da fondi sovrani si sono espanse in Europa e in Asia, dove gli investimenti valgono miliardi di dollari. Questa iniezione di denaro in alcune delle più importanti aziende agricole e alimentari del mondo ha provocato una situazione in cui i 60 milioni di abitanti complessivi degli Stati del Golfo – Oman, Emirati Arabi Uniti (EAU), Kuwait, Bahrain, Arabia Saudita e Qatar – hanno garantito la propria sicurezza alimentare mentre i loro vicini più poveri – come Siria, Libano e Yemen – soffrono la carestia.

In termini di sovranità alimentare, il Medio Oriente sta diventando sempre più polarizzato: «Da un lato, c’è un Paese come lo Yemen, che si trova in uno stato di carestia, dall’altro, negli Emirati Arabi Uniti ci sono livelli molto alti di importazioni di cibo», afferma Christian Henderson, esperto di investimenti agricoli nel Golfo e docente presso l’Università di Leiden, Paesi Bassi.

La politica di investimenti miliardari in aziende agricole e alimentari è stata guidata dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti. «Si tratta di accesso al cibo e anche di profitto – aggiunge Henderson -. Si tratta di diversificare le loro economie, allontanandole dalla dipendenza dal petrolio e creando altri settori, come quello della trasformazione alimentare».