La geopolitica del grano, dopo l’invasione dell’Ucraina

«La guerra ci ha avvantaggiato»

L’invasione russa dell’Ucraina si porta dietro conseguenze ancora difficili da immaginare per il mercato mondiale dei cereali. «Fino a quest’anno – spiega Sofrone – i prezzi del grano erano molto bassi, perché erano fissati da russi e ucraini». La guerra ha cambiato tutto: al netto del dolore che prova per i morti innocenti di questo conflitto, l’agricoltore rumeno riconosce che «in un certo senso la situazione ci ha avvantaggiato: i prezzi, infatti, sono aumentati. I russi hanno smesso di esportare [a causa delle sanzioni] e gli ucraini non sono più in grado di farlo». Il contadino, a pochi giorni dalla fine del raccolto, confessa che terrà il grado in magazzino, in attesa del momento migliore per venderlo sul mercato.

Un nuovo attore globale nel mercato del grano

Ucraina e Romania sono due Paesi produttori di cereali che condividono sia la stessa terra fertile, sia le stesse rotte per le esportazioni. Vendono i loro prodotti agli stessi mercati. L’invasione subita dalla Russia ha azzerato la capacità dell’Ucraina commerciare e raccogliere grano, trasformando la Romania – forte della sua stabilità politico-economica dettata dall’adesione a Nato e Ue – da esportatore di medie dimensioni in un attore di primo piano sullo scacchiere geopolitico dei cereali. Fra gennaio e aprile 2022 le esportazioni sono infatti cresciute del 41,6% rispetto al primo quadrimestre del 2021. Anche l’Italia ha comprato di più: il valore tendenziale dell’import dalla Romania indica per il frumento una crescita del 719%, per il grano del 48%. La percentuale sul totale è ancora bassa, ma indica comunque un cambiamento.