L’illusione verde

Nel grande mercato della finanza un investitore può scegliere di allocare una somma in denaro su uno o più fondi di investimento a seconda del proprio interesse personale ma lo scopo è solo uno: il rendimento. Ora immaginate di poter guadagnare e contemporaneamente salvare il mondo dal riscaldamento globale. Un obiettivo piuttosto ambizioso. C’è chi è convinto che l’investimento sostenibile e responsabile (nel gergo anglosassone Sustainable and Responsible Investment, SRI) sia in grado di influenzare il modello di sviluppo economico tanto da dirottare il denaro verso le tasche di aziende capaci addirittura di mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Almeno da un punto di vista di marketing, la cosa funziona alla grande. Oggi, gli investitori non sono preoccupati solo per i propri ritorni finanziari, vogliono anche avere la sensazione di tenere sempre a mente i problemi ambientali. Ma la realtà non è così semplice. In Europa, a giugno 2022, il 46,3% dei fondi definiti “verdi” investivano in aziende fossili e nel settore dell’aviazione (uno dei più inquinanti). Secondo il database messo a disposizione da Follow The Money, in Italia su 477 fondi “verdi” analizzati, 236 investono in fonti fossili (carbone, petrolio, gas) e nel settore dell’ aviazione.

Cinquanta sfumature di verde

Un fondo d’investimento si definisce responsabile se si impegna a comporre il proprio portafoglio di azioni e obbligazioni soltanto dopo aver valutato aziende o Stati su cui investire sulla base di tre direttrici: la dimensione ambientale (Environment), la dimensione sociale (Social) che include diversità e diritti umani, e la dimensione delle buone politiche (Governance) con cui si intendono politiche eque come i sistemi retributivi, o di trasparenza come le politiche anticorruzione. Queste tre componenti, che insieme formano la sigla ESG, caratterizzano i fondi di investimento sostenibili.

Oggi la domanda di prodotti ESG sul mercato finanziario è in crescita, come anche il rischio che il prodotto acquistato non sia realmente “verde”. Questo perché i criteri di sostenibilità – i bitorzoli e la vendita senza etichette, per intenderci – non sono ancora univoci e chiari a livello europeo. Se per le mele l’acquirente sa che le ammaccature e l’assenza di certi bollini sono un criterio per selezionare una mela biologica a chilometro zero, l’investitore in cerca di prodotti finanziari sostenibili ha meno indizi.