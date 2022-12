Egitto, la svolta green è una farsa

I risultati ottenuti dalla conferenza sono stati piuttosto modesti, secondo diversi commentatori. Non per le stesse Nazioni Unite, che considerano «una svolta» l’inserimento nel documento conclusivo del meccanismo risarcitorio definito loss and damage, «perdite e danni». Il sistema riconosce il diritto a una compensazione per i Paesi in via di sviluppo maggiormente interessati dai cambiamenti climatici, provocati finora dai Paesi più sviluppati.

Nessun passo avanti invece sul phase out, la fase di uscita dall’uso del carbone e altri elementi inquinanti, un argomento di dibattito da decenni. La Cop nasce infatti a seguito dei cosiddetti Accordi di Rio de Janeiro del 1992 per ridurre le emissioni di gas serra. La cancellazione del carbone e dei combustibili fossili sarebbe quindi fondamentale in vista di quest’obiettivo, reso tuttavia complicato dall’opposizione dei Paesi che ne fanno più uso come Cina o India.

La Cop è il principale strumento per prendere decisioni in merito a quanto stabilito dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), carta del 1994 che perimetra le azioni per contrastare i cambiamenti climatici. Le “parti” che dialogano durante la conferenza sono i Paesi più e meno ricchi, le organizzazioni sovranazionali come le Nazioni Unite o l’Unione europea e osservatori accreditati provenienti anche dalla società civile. I tavoli di discussione sono su due livelli: uno mondiale, dal quale emergono gli accordi internazionali e l’altro più regionale, nel quale il Paese ospitante ha maggiore voce in capitolo. Questo secondo tavolo è sempre stato il principale interesse per l’Egitto.

Mano a mano che si avvicinava il giorno di chiusura della conferenza, però, tra gli analisti presenti in Egitto una voce si è fatta sempre più insistente: «La presidenza non sta lavorando bene. Non comunica con le parti, le bozze vengono trasmesse in ritardo e in generale c’è un silenzio mai visto prima».