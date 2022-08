Il gigante delle Coop

I presunti comportamenti illeciti contestati alla Coopservice nelle diverse indagini seguono uno schema comune ma, nonostante ci siano diversi processi ancora in corso, molte operazioni giudiziarie del passato si sono concluse in prescrizione, oppure con l’assoluzione degli imputati. Una delle più recenti e importanti che vede protagonista Coopservice prende il via il 20 agosto 2020, quando il Consiglio di Stato revoca alla cooperativa un maxi appalto da 123 milioni di euro, vinto per la fornitura di servizi di supporto alla persona dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

L’appalto era stato indetto a dicembre 2017 e vinto nel gennaio 2019. Un anno dopo, con l’inizio della pandemia da Coronavirus, i servizi forniti da Coopservice erano più richiesti e importanti che mai. Coopservice vince l’appalto, superando la concorrenza delle cooperative Dussmann e Reekep, entrando così nell’ospedale Sant’Orsola-Malpighi, il maggiore istituto di ricovero e cura dell’intera regione.

L’appalto al Sant’Orsola di Bologna

Che ci fossero delle particolarità sospette attorno a questo appalto poteva essere evidente fin dal principio. Il progetto di gara era stato ideato e coordinato dal dottor Marco Storchi, dirigente del Sant’Orsola e legato da stretta parentela alla Coopservice. Roberto Olivi infatti, presidente della Coopservice, è il cognato di Storchi, e quest’ultimo è stato anche dipendente della stessa cooperativa dal 1998 al 2004.

La vicenda prende una svolta decisiva quando il 20 agosto 2020 il Consiglio di Stato annulla il maxi appalto per conflitto di interessi e lo affida quindi alla terza classificata, la cooperativa Reekep. Chiara Gibertoni, direttrice generale del policlinico, che all’epoca dell’aggiudicazione dell’appalto non era ancora a capo della struttura, in un’intervista del 6 giugno 2022 spiega che Marco Storchi lavorava per l’ospedale già dal 2012, e che, nonostante non si fosse mai occupato di sanificazione, si propose di coordinare il progetto di gara.

La dottoressa aggiunge che una volta terminata la progettazione, Storchi sarebbe stato estromesso dal DEC, la direzione esecutiva dell’appalto, a causa del potenziale conflitto d’interessi con il presidente della cooperativa, vedendosi affidare l’incarico di direttore della ristorazione. Il Servizio Acquisti Metropolitani dell’Ausl di Bologna, ossia l’organo che indice le gare d’appalto per l’azienda ospedaliera però, secondo la sentenza del Consiglio di Stato, rimosse Storchi solo dopo l’aggiudicazione della gara, quando il 27 febbraio del 2019 il progettista dichiarò il potenziale conflitto d’interessi.

Per quanto riguarda invece il passato lavorativo nella cooperativa, nella sentenza del Consiglio di Stato si evince come il curriculum del dirigente, pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda, nulla riferisca sul suo passato a Coopservice, che non emerge neppure nelle dichiarazioni rese in corso di gara dalla Coopservice stessa. Una faccenda complessa, che è costata alla cooperativa il subentro della concorrente Reekep da luglio 2022, e l’apertura di un’indagine da parte della Procura bolognese. Abbiamo contattato la Coopservice per avere chiarimenti sulla vicenda ma purtroppo le nostre domande non hanno ottenuto risposte.

Ma mentre i due giganti della cooperazione si fronteggiavano a colpi di ricorsi, i lavoratori dell’appalto lamentavano una situazione ai margini della legalità. Una persona dipendente della Coopservice, della quale tuteliamo l’anonimato, ha raccontato le sue condizioni lavorative e quelle di alcuni suoi colleghi. Nel pieno della seconda ondata di Coronavirus, si sono dovuti accontentare di una sola divisa fornita dalla Coopservice. Hanno dovuto effettuare straordinari non retribuiti, mansioni che non corrispondevano a quelle stabilite nel contratto e falsificazioni delle Sla (service level agreement) ovvero le tempistiche che un fornitore deve rispettare secondo quanto stabilito con l’ente appaltatore. Queste sono alcune delle denunce fatte dalla persona intervistata che descrive anche le pessime condizioni strutturali di un tunnel sotterraneo del Policlinico di Bologna utilizzato per trasportare i pazienti su piccoli veicoli elettrici.