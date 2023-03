Sardegna fantasma

Il sociologo Bottazzi sostiene però che quelle della legge di bilancio 2022, finanziate anche nel 2023, «non sono vere misure anti-spopolamento, ma programmi costosi e poco efficaci». Il contributo – fino a 15 mila euro – per chi acquista o rinnova casa, trasferendosi in un piccolo comune per almeno cinque anni, non affronta una mancanza strutturale di servizi, sostiene il docente. «Pur essendoci degli incentivi, chi si trasferirebbe in un paese in cui non c’è la farmacia, manca il medico, la scuola è lontana?», si chiede Bottazzi.

Della stessa opinione, seppur più cauto, è il consigliere regionale Francesco Agus, all’opposizione con la lista Campo Progressista. Per Agus, «sono soldi che arriveranno a pioggia e qualcuno ne beneficerà, ma fino a fine 2022 non era stato speso un euro». A febbraio 2023 la Regione ha fatto sapere che 1.400 famiglie, residenti in comuni con meno di tremila abitanti, hanno ottenuto il bonus bebè, un mini salario di 600 euro al mese per il primo figlio e 400 per i successivi, che la Regione si è impegnata a corrispondere fino al quinto compleanno dei bambini, stanziando per il momento 106 milioni di euro per tre annualità. La norma si pone come obiettivo di incrementare del 20% le nascite, ma per il momento non si sa quanti tra i beneficiari si siano trasferiti nei piccoli comuni perchè incentivati proprio dal nuovo sussidio.

Call of Duty a Baradili

A Baradili (provincia di Oristano), il Comune meno abitato della Sardegna e tra i 31 a rischio estinzione, secondo lo studio di Bottazzi e Puggioni, l’amministrazione ha cercato di attrarre nuovi abitanti tramite dei contributi per l’acquisto di terreni edificabili, fino a 10 mila euro a famiglia stanziati già dal 2018, e ha sostenuto con 30 mila euro la costruzione di una piccola falegnameria industriale, che impiega giovani del paese e di quelli circostanti.

Marianna Camedda, la sindaca, conosce uno per uno i 78 abitanti, comprese le tre famiglie insediatesi negli ultimi anni nei terreni edificabili di proprietà del Comune. Fermo al centro della piana dell’Alta Marmilla, tra le due giare – termine che indica altipiani basaltici – di Gesturi e Serri, Baradili è un reticolo di poche strade, che si prolungano verso la campagna, puntellata da uliveti e mandorli. La popolazione qui era esplosa nel XVIII secolo per poi decrescere senza sosta, con un ultimo esodo nel secondo Dopoguerra. «Ci si spostava verso la costa, lasciando agricoltura e pastorizia per diventare operai a Cagliari, con un sentimento di riscatto ma anche di vergogna verso le origini paesane», spiega Camedda. Settant’anni fa, i residenti erano circa 200.