Veneziani in via d’estinzione

Una città in conflitto

La battaglia sul futuro della città lagunare è proseguita nell’ultimo anno a suon di comunicati stampa, manifestazioni pubbliche e interrogazioni al Consiglio comunale, intersecandosi con proposte e proteste nazionali ed europee per arginare lo svuotamento dei centri storici. Al centro della discussione c’è una visione di città che si incarna anche nei dati e nella loro correlazione. Con conclusioni radicalmente opposte.

Per Elena Fiorani, portavoce di Bre-Ve, associazione nata nel 2022 e che riunisce decine di host e property managers, ovvero gestori per conto terzi di appartamenti privati affittati tramite piattaforme digitali, «quando è arrivata AirBnb, la città era vuota, poi sono arrivati i nostri inquilini che hanno riempito quelle case e vanno al forno, dal parrucchiere». L’affermazione non è suffragata da dati, ma in tanti ne sono convinti. Le locazioni brevi, spiega l’imprenditrice, «hanno un indotto pazzesco e se l’emendamento Pellicani verrà adottato, ci sarà un danno economico e sociale enorme: migliaia di persone se ne andranno».

Un altro socio di Bre-Ve, il vicepresidente Mario Vidal, aggiunge che «Venezia non è democratica, non può essere per tutti». A dover essere ridotti, secondo Vidal, sono i daytrippers, i turisti giornalieri che alloggiano fuori città e raggiungono la laguna per visite lampo. Nel 2019, anno di picco per il turismo, si stimavano in 20 milioni di persone, a fronte di 3,5 milioni di turisti pernottanti.

Ocio, ovvero occhio in dialetto veneto, è l’acronimo che identifica l’Osservatorio civico sulla casa e la residenza, nato nel 2019 da un gruppo di attivisti e ricercatori veneziani. L’Osservatorio è di tutt’altro parere: attrarre più turisti, grazie alla disponibilità di alloggi sulle piattaforme online, significa inevitabilmente perdere residenti e consegnare Venezia a un destino di città-museo, in vendita sul mercato turistico globale. Giacomo Maria Salerno, ricercatore e animatore di Ocio, spiega che «con l’affitto turistico breve il ciclo di rendita degli investimenti immobiliari si è accorciato di molto, rendendo sconveniente affittare a residenti o a studenti». Allo stesso tempo, aggiunge, «gli sfratti per fine locazione qui sono altissimi e spesso aprono la strada all’affitto su piattaforme». Molti alloggi di edilizia popolare, come in altre città d’Italia, restano tuttavia vuoti per anni.

Esclusi dal mercato privato della casa come da quello pubblico, gli isolani di Venezia non hanno altra scelta che «legare il barchìn» e trasferirsi sulla terraferma: a Mestre, a Marghera o nelle frazioni e nei Comuni adiacenti, dove il costo degli affitti è finora più sostenibile e dove servizi pubblici e negozi sono più vicini e non sovraccaricati dal turismo, spiega Salerno. Nel 2022, Ocio ha stimato in 2.208 – 1.274 di proprietà dell’azienda regionale per l’edilizia residenziale Ater e 934 del Comune – gli alloggi popolari lasciati vuoti in città, un migliaio dei quali si trova nella Venezia insulare. Tra le ragioni di questo inutilizzo sembra esserci la mancata manutenzione, costosa ma essenziale in una città umida e battuta dalle onde.

Secondo le analisi di Ocio, i 20 milioni di euro stanziati tra il 2015 e il 2021 dal Comune per la società partecipata Insula Spa., che gestisce circa 5.500 alloggi di edilizia residenziale, non bastano nemmeno a coprire la manutenzione e la rimessa in circolo degli appartamenti riconsegnati ogni anno a causa del decesso o dello spostamento dei locatari. A luglio 2022, mentre il Comune apriva un nuovo bando per assegnare alloggi pubblici, centinaia di persone risultavano ancora in graduatoria e in attesa di entrare in appartamento dal 2020. Sono 30 gli alloggi dell’Ater, l’azienda regionale per l’edilizia abitativa, assegnati nel 2022 nella Venezia storica.

Il Comune di Venezia non ha risposto a nessuna delle richieste inviate da IrpiMedia, su questo aspetto come su altre politiche pubbliche legate alla residenza e alla gestione del flusso turistico. Un portavoce del Sindaco Luigi Brugnaro ha detto per telefono di non intendere rispondere a domande sul legame tra residenza e questione turistica.

Il miraggio dell’housing sociale alla Giudecca

Per gli attivisti dell’Assemblea Sociale per la Casa, che da trent’anni si occupa di diritto all’abitare a Venezia, l’unica soluzione per restare a vivere nella città isolana è stata quella di occupare. «Come Assemblea – spiega Pasquale Ambrogio, arrivato a Venezia per gli studi universitari e rimasto come insegnante precario – occupiamo case popolari non ristrutturate e quindi non assegnabili, le rendiamo abitabili a nostre spese e poi le assegniamo a chi ne ha bisogno».