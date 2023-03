L’isola che non c’è (più)

Lo stesso turismo di massa, risorsa fondamentale per molte economie locali, distorce spesso il mercato immobiliare, rendendo insostenibile vivere nella laguna veneziana come negli arcipelaghi del nord della Scozia.

Per la serie #LisolaCheNonCèPiù, IrpiMedia ha collaborato con la testata irlandese Noteworthy e il media d’inchiesta scozzese The Ferret, raccogliendo dati, testimonianze e analisi, per capire cosa le istituzioni non stanno facendo, e cosa potrebbero fare, per dare un futuro alle comunità isolane in Europa.