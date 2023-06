La famiglia solo nella propaganda, anche con i fondi del Pnrr l’Italia resta senza asili e nidi

Ogni volta che i loro turni di lavoro coincidevano, i genitori, una coppia proveniente dall’Est Europa, lasciavano la figlia a casa da sola. Questo almeno fino a quando i carabinieri non sono intervenuti, allertati dai vicini, e li hanno denunciati per abbandono di minore. La bambina, cinque anni, quando gli uomini dell’Arma sono entrati stava giocando col gatto e mangiando i pop corn, preparati dalla madre. Era perfettamente tranquilla, non presentava segni di abusi o violenze, né di particolare disagio. Semplicemente i due non avevano nessuno che la accudisse in loro assenza e sono stati costretti a lasciarla a casa sola nell’appartamento di Stradella, piccolo comune al confine tra Pavia e Piacenza, dove il lavoro non manca, anche per la forte presenza di logistiche che negli ultimi anni hanno aperto nella zona.

Quello che manca invece, e non solo a Stradella, sono semmai gli asili pubblici, che consentirebbero di accedere a un servizio del quale sempre più genitori hanno necessità.

Oggi in Italia i posti nei nidi e negli asili non sono sufficienti, anche per questo il Pnrr aveva previsto un robusto intervento, che doveva portare la Penisola ai livelli del resto dell’Europa. L’obiettivo era di arrivare a 264 mila nuovi posti tra nidi e asili entro il 2025, ma è ancora lontano come ha fatto rilevare in più di un report la Corte dei Conti, che teme che questo andamento «possa pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo».

Secondo i dati forniti da Openpolis in Italia nel 2020 c’erano 27,2 posti ogni 100 bambini nei servizi di prima infanzia. Si tratta di un dato in crescita rispetto agli anni precedenti, ma ancora lontano dalla soglia fissata dall’Ue, che è stata innalzata da 33 a 45.

Priorità alle zone svantaggiate

Per questo all’interno del Pnrr era stato fissato un obiettivo, finanziato da risorse nazionali, pari a 1.600.000 euro, dei quali 700 mila relativi ai “progetti in essere” (cioè la cui realizzazione è già iniziata) e i rimanenti 900 mila destinati ai servizi educativi per la prima infanzia, disponibili dal 2024 per il finanziamento della gestione dei nuovi asili e poli dell’infanzia. I fondi previsti non si limitano a finanziare le costruzioni, ma anche a far fronte a spese di gestione, comprese quelle per il personale. Vi erano anche tre miliardi destinati a progetti nuovi, insomma un bel gruzzoletto, che avrebbero risolto molti problemi ai genitori, se si pensa che 2,4 miliardi erano destinati solo agli asili nido.

Stando agli intendimenti dell’Europa, nei progetti era compresa la costruzione, la ristrutturazione, la messa in sicurezza e la riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali (i cui bandi sono andati deserti), dando la priorità alle aree svantaggiate, che (possiamo spoilerare) sono rimaste svantaggiate.

Non si tratta soltanto di una questione italiana, perché il piano doveva prevedere l’adeguamento a standard europei che sono stati fissati nella cosiddetta strategia di Barcellona fin dal 2002, e che prevedevano di offrire servizi di educazione e di cura della prima infanzia ad almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai tre anni e ad almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i tre anni e l’età dell’obbligo scolastico. Obiettivi che sono stati rivisti al rialzo recentemente portando i posti nei nidi in Italia al 45% entro il 2030. Per gli asili si parla di un obiettivo di partecipazione al 96%. L’Italia, che balla tra il 20 e il 30% (come conferma la stessa Corte dei Conti) è ancora in alto mare.

Gli enti locali sono l’anello debole

Quando è iniziato il monitoraggio sullo stato dei lavori, nel 2022, è emerso che gli enti locali che non avevano ancora provveduto a realizzare i progetti che avevano proposto (ed erano stati accettati) erano il 24%, nonostante il ministero dell’Interno avesse già provveduto nell’anno in corso alla liquidazione delle anticipazioni nella percentuale del 20%. Ancora una volta il collo di bottiglia del Pnrr è stato quello dei piccoli comuni.

Scrive la Corte dei conti: «Per i “progetti in essere” alla data del 30 dicembre 2022 dovevano essere sottoscritti accordi per quasi il 24% degli interventi autorizzati, che a parere del Collegio risulta essere una percentuale relativamente alta considerato che il termine finale di aggiudicazione di tali interventi è il 31 maggio 2023. Analogamente, anche per i “progetti nuovi” tale fase è ancora in corso di svolgimento e necessita di essere conclusa rapidamente, considerato che il termine massimo di aggiudicazione è il 30 giugno 2023 come da milestone eurounitaria».

Il report in questione è del 31 gennaio 2023 e nel mese di luglio, con la prossima relazione semestrale la Corte dei Conti aggiornerà i dati, ma visto l’andamento sembra difficile che gli obiettivi vengano raggiunti. Il rischio è quindi che l’Italia quei famosi asili non li vedrà mai, non raggiungendo i target europei, ma soprattutto non fornendo quel servizio che molte famiglie chiedono e che dovrebbe essere garantito, specialmente in un mercato del lavoro in cui quasi sempre entrambi i genitori devono portare a casa un reddito.

Al Sud nessuno è disponibile ad aprire un nido

Il percorso, soprattutto per i nidi al Sud, è stato piuttosto accidentato. Finora, le regioni dove ci sono i maggiori problemi a livello occupazionale sono anche quelle che hanno un welfare riservato alle famiglie più deboli. Il bando per i cosiddetti progetti nuovi, che chiudeva in un primo tempo al 3 marzo 2022, è stato protratto fino al 31 marzo con particolare riferimento alla «realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera». In alcune regioni le candidature erano inferiori alle risorse disponibili, così il 15 aprile 2022 è stato riaperto. La nuova scadenza era fissata per il 31 maggio 2022 per i comuni delle regioni del Mezzogiorno con priorità per la Basilicata, il Molise e la Sicilia. In totale erano state raggiunte 1.223 candidature per le scuole dell’infanzia e i nidi per un complessivo di circa tre miliardi di euro.