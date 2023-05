Mottama, la nave ammiraglia del Myanmar che elude le sanzioni contro la Giunta militare

Il 25 giugno 2019 è una mattina soleggiata a Busan, il principale porto della Corea del Sud. È in corso l’inaugurazione della nave UMS (Union of Myanmar Ship, titolo che spetta alla nave di bandiera) Mottama, battezzata come una città birmana sulle rive del fiume Salween. L’imbarcazione, 122 metri di lunghezza e 22 di larghezza, è di costruzione coreana, ma è destinata a diventare la nave ammiraglia della marina militare del Myanmar. La marina militare birmana appartiene al Sit-tat, l’esercito conosciuto per i colpi di Stato e le atrocità commesse ai danni di alcune minoranze nel Paese. L’acquisizione della Mottama (scritto anche Moattama, in alcuni report) ha rappresentato il primo passo del Sit-tat per trasformarsi in una “blue-water navy”, una forza militare capace di raggiungere anche le acque più lontane dalle proprie coste.

Imbarcazioni simili alla Mottama sono in possesso di altri Stati, come Indonesia e Filippine, e per il Myanmar, impegnato in una “guerra di potenza” con il vicino Bangladesh, era importante disporne di una propria per ambire al dominio sul tratto settentrionale del Golfo del Bengala.