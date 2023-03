Legname insanguinato: la rotta del teak dal Myanmar all’Italia

Tuttavia le sanzioni non hanno messo fine agli scambi commerciali fra il Myanmar e l’Europa, soprattutto perché, diversamente da quanto non si sia fatto con la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, non c’è un vero e proprio bando alle importazioni. A relazionarsi con i clienti esteri, più che MTE e FPJVC, sono infatti gli esportatori privati, che nonostante siano obbligati a rifornirsi dalle entità sanzionate, riescono a esportare lo stesso.

A questo si aggiunge il fatto che le zone più coinvolte nel conflitto, con una forte presenza di minoranze etniche, sono le stesse maggiormente colpite dalla deforestazione, facendo sorgere ulteriori dubbi sull’origine pulita del legname. Il documento conclude che gli operatori dovrebbero astenersi dal piazzare sul mercato europeo il legname burmese e i prodotti che ne derivano, salvo prova dell’origine controllata dei lotti: di per sé una contraddizione logica.

Per proteggere almeno dal punto di vista ambientale l’integrità delle foreste di Tectona Grandis, nome scientifico dell’albero di teak, l’Unione europea ha anche istituito il European Union Timber Regulation (EUTR), regolamento per contrastare l’importazione illegale di legname e a creare una filiera sostenibile che vige dal 2013.

L’articolo 4 dell’EUTR richiede alle aziende comunitarie che importano legname proveniente da fuori l’Ue di accertarsi della provenienza e della proprietà del prodotto importato tramite un sistema di due diligence (dovuta vigilanza). L’ambiguità della norma, unita alle recenti sanzioni, ha prodotto diverse interpretazioni del complesso di restrizioni agli import dal Myanmar. In Germania ad esempio ci sono stati casi di multe milionarie e reclusione per le persone coinvolte, come nel caso della WOB Timber di Amburgo, nell’aprile 2022. Nel verdetto della corte tedesca, la compagnia è stata costretta a pagare 3,3 milioni di euro per traffico di legname, e il direttore condannato a scontare 21 mesi di libertà vigilata e a pagare 200 mila euro di penale. In Italia, l’applicazione della norma non ha avuto finora effetti simili.

Destinazione Italia, nonostante tutto

I tronchi abbattuti nelle foreste del Myanmar passano per molte mani, lungo un viaggio che può durare anni. Dalla foresta arrivano alle segherie, viaggiano poi lungo il fiume Yangon fino all’omonima città portuale. Una volta venduti all’asta agli esportatori aspettano stoccati in depositi lungo il fiume, prima di prendere il mare diretti in genere verso Singapore, dove vengono poi caricati su navi dirette in Italia. All’arrivo in porto, i carichi non vengono immediatamente sdoganati del tutto, ma stoccati in depositi doganali e “importati” un pezzetto alla volta. Ognuno di questi “pezzetti” corrisponde a un controllo, e un singolo carico può essere “importato”, e quindi controllato, nel corso di diversi mesi, secondo le necessità commerciali.