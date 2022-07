Navi perdute. Il cimitero nel porto di Ravenna

Quando la Capitaneria di Porto nel 2018 arriva nel cantiere della nave Berkan B, nel porto di Ravenna, trova un operaio solo a smantellare la portarinfuse che era stata abbandonata qualche anno prima: con una giacca a vento bruciacchiata e come unico presidio di sicurezza delle scarpe antinfortunistiche, l’uomo, un ex cuoco, sta smantellando una nave lunga più di cento metri. Il suo lavoro, già quasi impossibile da affrontare per un uomo solo, è ancora più surreale per il panorama in cui si svolge. La Berkan B infatti non è isolata in un bacino di carenaggio o struttura industriale apposita allo smantellamento. È invece solo una delle sei vecchie navi rugginose, spiaggiate come carcasse di balena fra le banchine del porto.

La situazione, negli specchi d’acqua salmastra nati dall’avvallamento dei terreni paludosi della zona e chiamati quindi “valli”, è talmente grave che ha dato origine a diverse denunce e proteste. «È cinquant’anni che vado in canoa, io delle valli di Ravenna conosco tutto, ci giro di giorno, faccio i miei allenamenti, ci faccio le gare e una cosa sola pretenderei: che l’acqua fosse trasparente come nei torrenti alpini», afferma Pietro Molduzzi, canoista, fuori dal Tribunale di Ravenna e davanti a uno striscione in cui viene indicata la direzione del “cimitero delle navi”. «Qua invece è tutto al rovescio. Nella Pialassa dei Piomboni la situazione è catastrofica».