Quella notte senza Luna

La commozione per i morti induce il Governo italiano a dare il via all’Operazione Mare Nostrum, per intercettare i barconi e salvare vite. Dura solo un anno. L’Italia e l’Europa tornano a costruire “il grande muro” nel Mediterraneo per respingere i migranti. Molto costoso, solo per l’Italia 1,4 miliardi di euro.