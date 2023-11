Quello che la polizia non dice sulle telecamere allo Stadio Olimpico

Le telecamere per gli Europei andavano ad affiancare un impianto precedente, realizzato dal 2016 e annunciato dal ministero dell’Interno, con il quale è possibile raccogliere i dati biometrici degli utenti in modo da riconoscerli in un secondo momento, nel caso in cui si rendano responsabili di comportamenti violenti o razzisti sugli spalti. Per dati biometrici si intendono quei dati che permettono di identificare una persona: quello a cui siamo più abituati a pensare sono le impronte digitali, ma vi rientrano anche il tono di voce, l’andatura e, in questo caso, gli aspetti caratteristici di un viso.

In precedenza i tentativi del calcio italiano con l’intelligenza artificiale si erano concretizzati in attività di test dei flussi di tifosi all’ingresso, come nel caso del sistema pilota usato allo stadio Friuli di Udine dove erano state installate videocamere all’ingresso per analizzare i volti dei tifosi e individuare soggetti che avevano ricevuto in precedenza un Daspo.

Dopotutto il tema è particolarmente controverso: a oggi l’Unione europea sta negoziando un divieto per il riconoscimento facciale nella proposta di legge AI Act, mentre il Parlamento italiano ha votato a dicembre 2021 una moratoria contro l’uso del riconoscimento facciale il cui impiego richiede in determinati casi un parere del Garante privacy per il suo utilizzo da parte delle forze dell’ordine.