La polizia italiana vuole utilizzare finti profili social per monitorare la rete

Hai una nuova richiesta d’amicizia

Capita spesso di ricevere strane richieste di amicizia sui social da profili palesemente falsi o quantomeno stravaganti, ma gli strumenti di Virtual Human Intelligence sono fatti per non destare sospetti: algoritmi di intelligenza artificiale permettono di creare e gestire profili che sembrano in tutto e per tutto veri, completi di foto profilo, descrizioni, e con un’attiva condivisione di post. E così, dopo essere entrati nella cerchia degli amici, gli avatar dietro cui si cela un operatore umano possono iniziare a costruire un profilo sull’attività del bersaglio: controllare la lista degli amici, vedere le foto in cui è taggato e i post che condivide. Ma anche interagire direttamente con il target per ottenere maggiori informazioni.

In Italia già nel 2016 si parlava di queste tecnologie, come riporta un articolo de La Stampa riguardo l’evento Cyber Defence Symposium organizzato dal ministero della Difesa. Durante il simposio uno dei responsabili di Area Spa parla di questi avatar come delle classiche “barbe finte”: «Un agente può creare dieci identità […] due magari progrediscono nel tempo maturando un profilo più articolato, e altre otto fanno da contorno», spiegava. L’attenzione per questo tema non è di certo scemata in Italia, dove si continuano a organizzare conferenze dell’esercito nelle quali la Virtual Humint è considerata, secondo il titolo di un evento, «la nuova frontiera dell’Intelligence».

Ma all’estero questi finti avatar sono già finiti al centro di abusi e scandali. Come quelli recentemente rivelati da Forbidden Stories, dopo che il gruppo di giornalisti ha ottenuto una presentazione riservata fatta dall’azienda S2T Unlocking Cyberspace alle Forze armate della Colombia. Documenti trapelati grazie all’operato di un collettivo di hacktivisti noto come Guacamaya, che IrpiMedia ha potuto visionare, descrivono come questi strumenti vengano commercializzati per un potenziale uso contro giornalisti e attivisti. Non è chiaro se la S2T si sia aggiudicata la commessa.